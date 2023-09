Alma Cortés Bollo ha reaparecido en redes sociales. Tras haber admitido no tener intención alguna en acudir a la boda de Isa Pantoja pese a no estar invitada, la hija de Raquel Bollo ha hablado con sus más de 200 mil seguidores en Instagram sobre un problema de salud. Una dolencia que arrastra desde el verano a consecuencia de su paso por ‘Supervivientes’.

Vídeo: @almacbcortes Instagram

La joven ha tomado la palabra desde el asiento de su clínica dental de confianza para hablar sobre los motivos que la han llevado a encontrarse en esa situación: “He pasado adentro y me han puesto la anestesia, tengo la boca un poco dormida”, ha comenzando justificando, para después entrar en detalles: “En ‘Supervivientes’, comiendo cosas que no se deben comer como cangrejos con cáscaras y sus cosas, se me rompieron dos muelas, entonces a la vuelta de ‘Supervivientes’ no me ha dado tiempo por unas cosas y por otras y cada vez que cogía la cita tenía que anularla”, ha aclarado.

Después de revelar la razón por la que ha tenido que ponerse en manos de los profesionales pertinentes, Alma Cortés Bollo ha especificado qué piezas dentales están dañadas y cómo se las han encontrado los dentistas: “Hoy finalmente he venido, como son en dos zonas distintas primero me van a hacer una y luego la otra para no dormirme la cara entera, porque sino sería un cuadro. El agujero que tengo es extremadamente grande, lo he hecho una foto pero es bastante grande y desagradable así que vamos a arreglarlo”.

El otro problema de salud de Alma Cortés Bollo tras el concurso

Cabe destacar que este no es el único problema de salud al que Cortés Bollo se ha afrontado tras embarcarse en la última edición de ‘Supervivientes’. La creadora de contenido tuvo que someterse a distintas pruebas y tratamientos a raíz de ciertas complicaciones estomacales derivadas de la estricta dieta que la participación en el reality de la cadena de Fuencarral trae consigo. Unos episodios que parecen haber terminado con un final feliz para Alma, que ahora ha decidido poner remedio a otra afección.

Han pasado casi cuatro meses desde que la aventura de la influencer en los Cayos Cochinos llegó a su fin. La hija de Chiquetete fue expulsada del reality más extremo de Telecinco por la audiencia pese a sus deseos de continuar con su participación. A lo largo de todo el programa, la joven pudo contar con el apoyo de su hermano y de otros concursantes como Adara Molinero o Jonan Wiergo, los cuales se convirtieron en pilares fundamentales para Alma al otro lado del charco.