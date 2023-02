Alicia Peña, sobre las imágenes de Jorge Pérez y Alba Carrillo: “Son tremendamente dolorosas para una mujer”

La esperada reaparición televisiva de Jorge Pérez en 'Déjate Querer' ha estado acompañada del testimonio de su mujer, Alicia Peña. La coach ha querido sentarse junto a Paz Padilla para ofrecer su versión en primera persona. Ha hablado de una etapa especialmente dolorosa en la que su matrimonio se ha visto fortalecido. Asimismo ha confirmado que tienen un procedimiento judicial abierto por todo lo que se ha dicho: "Ante tal gravedad, ir con todo".

"Por supuesto que esas imágenes que salieron de Jorge fueron tremendamente dolorosas para una mujer, pero todo eso quedó en un segundo plano cuando yo ya veo lo que empieza a pasar", ha señalado durante su entrevista. Tras el escándalo que supuso la pillada de Jorge Pérez con Alba Carrillo durante la fiesta de empresa de la productora Unicorn, Alicia Peña ha indicado que lo "fácil hubiera sido salir, contar, hablar, defenderse, pero hemos elegido hacer el camino difícil: el silencio". Según ha explicado, después de la sonada noche de fiesta, Jorge regresó a casa y le contó una versión de los hechos que no fue la que él dio en televisión. "El dolor y el enfado que tengo con Jorge no se me quitará hasta el día que se cuente toda la versión, tal y como ha sido. Yo le veía y no daba crédito a todo lo que estaba ocurriendo".

Alicia Peña: "Ha sido un ataque salvaje"

La mujer de Jorge Pérez ha querido trasladar a la audiencia cómo se sintió cuando el affaire salió a la luz pública. "¿Sabes la cantidad de mensajes que me estaban llegando? Payasa, coneja, cornuda". También ha reconocido que llegó a tocar fondo. "Yo he querido desaparecer. Yo no aguantaba ese dolor. No entendía ese ataque brutal. Lloraba porque no entendía y tenía un dolor en el alma, en el corazón de las emociones. Hoy, aquí, es mi balón de oxígeno porque puedo expresarme".

Además, ha reconocido que le ha pasado factura anímicamente" estamos destrozados, estamos recuperándonos. En el matrimonio estamos más fuertes que nunca. ¿Sabes lo que dolía cuándo salía gente a hablar y decía que estábamos pasando una crisis matrimonial?". Se ha sentido tremendamente ninguneada y lo que más le ha dolido son los comentarios vertidos hacia sus seres queridos. "Yo siento que el ataque ha sido salvaje hacia personas normales como somos Jorge y yo, incluso con mi familia, con mis padres. Me hicieron sentir horrible ya no solo como profesional, sino también como mujer, yo me sentía como una leprosa. No te imaginas la cantidad de mujeres que me han escrito a través de las redes sociales para atacarme, yo decía ¡qué es esto! cuando yo me dedico a empoderar a la mujer y luego hablamos de feminismo".

Sin embargo, Alicia Peña saca una lectura positiva de esta etapa de su vida. “Yo lo he pasado muy mal, ha habido momentos en los que he querido desaparecer, pero todo esto me ha valido para aprender más de la vida, para lograr fortaleza y luchar, he sacado mucho aprendizaje de todo esto, cosas que profesionalmente me van a servir”. El programa concluía con un romántico reencuentro del matrimonio ante las cámaras. Él ha querido dedicarle unas bonitas palabras: "Has sido, eres y serás el premio de mi vida".