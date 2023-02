Este sábado, 18 de febrero, Jorge Pérez reaparecía en televisión tras dos meses y medio alejado del foco mediático tras salir a la luz su affaire con Alba Carrillo. El ganador de 'Supervivientes' hablaba ante Paz Padilla del "huracán" que había pasado por su vida en 'Déjate querer' y gritaba a los cuatro vientos lo enamorado que estaba de su mujer, Alicia Peña. La coach también se sinceró sobre cómo había vivido estas semanas y se mostraba agradecida con la oportunidad de hablar en televisión. Horas después de la emisión, la mujer del exguardia civil ha dado carpetazo a todas las polémica y ha compartido una importante reflexión.

Alicia Peña está recuperando poco a poco su vida, tal y como era antes de que estallara la polémica de su marido, Jorge Pérez, con Alba Carrillo. Unas horas después de haber contado cómo se siente, la coach se ha mostrado más segura que nunca y le ha recordado a sus seguidoras que prioricen el hecho de cumplir con todos sus objetivos. "Hoy elijo brillar", escribe como mantra y anima a todas las que hacen sus cursos que lo practiquen. "Tú eres una prioridad, tienes que comenzar a creer en ti y sacar todo ese brillo interior. Conecta con tu superhéroe que llevas dentro y ve a por tus sueños", insiste.

Con esta declaración de intenciones, Alicia Peña hace borrón y cuenta nueva y se centra en todo lo bueno que está por venir. Ahora está enfocada en sus cursos y su familia y estará apoyando a su marido en su vuelta a la televisión. En concreto, Jorge Pérez regresará a la pequeña pantalla para participar en los debates del reality de aventuras de Telecinco.

El affaire entre Jorge y Alba le pasó factura

Alicia Peña reconocía en 'Déjate querer' que todo lo que ha vivido le ha pasado factura anímicamente" estamos destrozados, estamos recuperándonos. En el matrimonio estamos más fuertes que nunca. ¿Sabes lo que dolía cuándo salía gente a hablar y decía que estábamos pasando una crisis matrimonial?". Se ha sentido tremendamente ninguneada y lo que más le ha dolido son los comentarios vertidos hacia sus seres queridos. "Yo siento que el ataque ha sido salvaje hacia personas normales como somos Jorge y yo, incluso con mi familia, con mis padres. Me hicieron sentir horrible ya no solo como profesional, sino también como mujer, yo me sentía como una leprosa. No te imaginas la cantidad de mujeres que me han escrito a través de las redes sociales para atacarme, yo decía ¡qué es esto! cuando yo me dedico a empoderar a la mujer y luego hablamos de feminismo".

Sin embargo, Alicia Peña saca una lectura positiva de esta etapa de su vida. “Yo lo he pasado muy mal, ha habido momentos en los que he querido desaparecer, pero todo esto me ha valido para aprender más de la vida, para lograr fortaleza y luchar, he sacado mucho aprendizaje de todo esto, cosas que profesionalmente me van a servir”. El programa concluía con un romántico reencuentro del matrimonio ante las cámaras. Él ha querido dedicarle unas bonitas palabras: "Has sido, eres y serás el premio de mi vida".