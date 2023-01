Alice Campello ha vivido uno de los momentos más duros de su vida después de que tuviera que ser ingresada en la UCI del hospital tras dar a luz a su última hija, que nació el pasado 9 de enero. Ahora ya está recuperada del susto, por lo que no ha dudado en empezar a hacer vida normal y disfrutar de un planazo con sus hijos. La mujer de Álvaro Morata se ha trasladado este pasado lunes al parque del Retiro de Madrid para dar un paseo, aprovechando que el sol estaba fuera. Aunque las temperaturas son bajas en la capital, no hay nada como aprovechar los ratitos de sol para salir de casa un rato y respirar. La modelo ha elegido un enclave en pleno centro de la capital, donde se ha dejado ver muy recuperada.

Aunque reaparecía con una cara seria, Alice no puede estar más feliz de retomar su vida normal tras pasar momentos complicados. La mujer de Álvaro Morata se ha dejado ver totalmente recuperada con un look de lo más informal y cómodo. Unos jeans anchos, un jersey gris y una chaqueta negra. Para andar cómoda, la modelo elegía las deportivas de moda. Estuvo todo el tiempo con sus hija pequeña en brazos, resguardándola del frío que está haciendo estos días en la capital española. En un momento dado, con la ayuda de las niñeras de sus hijos, metió a la pequeña Bella en el carrito, donde durmió plácidamente.

La modelo llevó a su hija en brazos durante el paseo

Antes de dejarse ver por el Retiro, Alice Campello dio el paso de hablar de cómo había vivido el complicado parto de su hija Bella. "Tuve una hemorragia fuerte y fue terrible. Los médicos no podían detenerla y permanecí doce horas en el quirófano, donde me entubaron y me hicieron 17 transfusiones de sangre", contaba este sábado la empresaria en el programa Verissimo de la televisión de su país. "Fui al hospital pensando que sería uno de los mejores días de mi vida, pero terminó así", revelaba la influencer. Fue el pasado 9 de enero cuando nació Bella, que se une a una gran familia formada por sus padres y sus tres hermanitos: los mellizos Alessandro y Leonardo, de 4 años, y Edoardo, de dos. Para Campello, tener una niña siempre fue un sueño. Hace apenas un mes estaba emocionada de ver la carita de su primera hija: "Me lo merecía y siempre lo había querido", apuntaba en televisión. Cuando la ingresaron, era tal la ilusión de la pareja que nada hacía presagia que las cosas iban a dar un giro tan radical: "El parto salió muy bien y fue el más hermoso, por cesárea, ya que no pude haber elegido otra cosa". Sin embargo, cuando "tenía al bebé en brazos y me empecé a sentir mal".

Alice Campello, al borde de la muerte tras nacer su hija Bella

La mujer de Álvaro Morata ha contado que su estado de salud fue muy delicado tras el nacimiento de Bella. Ahora se encuentra recuperada, pero hubo horas en las que estuvo entre la vida y la muerte: "Tengo la imagen en mi cabeza de levantarme la sábana y ver una hemorragia", contaba. Poco después perdió el conocimiento. No se percató de lo que había sucedido hasta que se despertó, 12 horas después. Cuando por fin volvió a estar consciente se dio cuenta de la gravedad de la situación al ver la cara de Álvaro Morata: "Le vi la cara y estaba pálido, destrozado".