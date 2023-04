Alexia Rivas rompe con su novio, Mikel Lezama, tras seis meses de relación

Alexia Rivas ha puesto fin a su noviazgo con Mikel Lezama tras seis meses. La periodista ha confirmado la noticia ella misma y ha asegurado que la decisión ha sido de mutuo acuerdo después de mantener una profunda conversación sobre el futuro de su relación. Sus respectivas agendas, así como la distancia, han catapultado la separación.

Completamente serena, Alexia Rivas ha explicado que su relación con Mikel Lezama "no ha cuajado". Una relación que comenzaba hace seis meses después de que les pillaran juntos en un bar y que ahora ya no tiene posibilidad de reconciliación. "Las cosas duran lo que duran y esto es así. No ha habido un motivo de peso importante. Han influido las agendas, él vive en San Sebastián y yo en Madrid", apuntaba.

Eso sí, la periodista no ha querido hablar largo y tendido sobre la relación y su posterior ruptura por la proyección pública y política del edil. En señal de respeto hacia él, ha preferido no dar detalles sobre el asunto y ha dejado claro que le sigue teniendo mucho cariño. La relación terminaba hace algunas semanas, pero no ha sido hasta ahora cuando ha querido comunicarlo públicamente. "Ahora estoy más tranquila, no quería decir nada. Él está inmerso en una carrera política, no es plato de buen gusto hablar de esto", matiza.

La joven también ha querido explicar que en un principio se sintió presionada cuando se les pilló públicamente y tuvo que salir al paso para establecer una etiqueta. Considera que antes, cuando no era un personaje público, cada vez que empezaba una relación sentía que manejaba los tiempos y si no cuajaba no tenía que dar explicaciones. "Él lo ha llevado bien. No es fácil, ha estado a la altura y le quiero dar las gracias", añadía. Ahora, Alexia Rivas cierra una etapa para darle la bienvenida a otra. Está deseando ver qué le depara el futuro y deja claro que cuando se cierra una puerta, una ventana se abre. "Estoy contenta y feliz", finaliza.

Quién el Mikel Lezama, el edil que enamoró a Alexia Rivas

Mikel Lezama es el Secretario General del Partido Popular en Gipuzkoa y tiene la misma edad que Alexia, 29 años. Es donostiarra, estudió Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Murcia y tiene un pasado futbolístico. Jugó en el Murcia B y fue, además, jugador de rugby en el Bera Bera. A raíz de su relación con la periodista, se hizo público que la dirección general del partido político estaba preocupado por su residencia pues opta a la candidatura como diputado general de Gipuzkoa. Tuvo que confirmar que seguiría viviendo en Donostia y que se acababa de comprar una casa. "Si estos días se me ha visto en Madrid es porque he aprovechado los días de Navidad para estar más tiempo con la persona que mantengo una relación", llegó a defenderse.