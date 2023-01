Alexia Rivas cuando salieron a la luz sus primeras fotos con Mikel Lezama confirmó que el político se quedaba en su casa cuando estaba en Madrid. De hecho, hubo quien aseguró que vivían juntos, una situación que no puede darse debido al trabajo de él. Y es que el joven opta ahora a la candidatura como diputado general de Guipúzcoa por el Partido Popular, la cual le obliga a vivir allí. Es precisamente su residencia la que preocupa a la dirección regional, pues no se plantean que alguien tan relevante para el partido trabaje a distancia. Él se ha apresurado a negar que vaya a cambiar su domicilio habitual, de hecho, asegura que acaba de comprarse una casa y que paga religiosamente su hipoteca mes a mes.

«Mi intención es al 100% ser candidato a diputado general. No tengo ningún problema en confirmar a la dirección del partido que seguiré viviendo en Donostia, que es donde resido. Me he comprado una casa y la estoy pagando. Si estos días se me ha visto en Madrid es porque he aprovechado los días de Navidad para estar más tiempo con la persona que mantengo una relación», ha dicho al Diario Vasco. Así confirma que seguirá viajando a Madrid para estar junto a Alexia Rivas, pero en ningún momento se plantea mudarse a Madrid. La pareja, por ello, está condenada a mantener una relación a distancia. No vivirán juntos por el trabajo del político, una carrera que va viento en popa y a la que no piensa renunciar, aunque sea por amor.

Desde el partido político ya le han advertido que no puede seguir la política guipuzcoana desde Madrid, un consejo que ha tomado y que no se piensa saltar a la torera. Tanto él como el resto de candidatos deben tener claro que si quiere ser candidato a Guipúzcoa, tendrá que vivir allí. «Es una condición lógica», subrayan algunas fuentes al citado medio. Ambos son exitosos en sus respectivos trabajos y no dejarán de lado este aspecto para apostar por su relación, al menos de momento. Alexia Rivas vive en Madrid, donde está muy cerca de los platós a los que acude como colaboradora ya sea entre diario en ‘Ya es mediodía’ o en fin de semana en ‘Fiesta’.

Actualmente Lezama es concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián y, aunque desarrolla su labor con normalidad, el hecho de que faltara a un pleno de diciembre ha molestado a sus jefes. Esperaban que él como edil no se perdiera esta cita, eso sí, siguen confiando en su valía. Él ya ha dejado claro que seguirá su relación, aunque sea cada uno en un punto del mapa y Alexia sin nombrarle también deja ver lo feliz que está a su lado. Ya con el 2023 comenzado, la comunicadora confesaba qué le pedía al nuevo año. «Al 2023 le pido que me sorprenda. Eso si, hay cosas innegociables que no me puedes quitar, querido nuevo año. 2023, voy a por ti a pecho descubierto», escribió.