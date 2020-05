3 Su trayectoria profesional

«Mis padres, profesores, gente educada, con valores, y que nunca se han metido con nadie, pagaron mis cuatro años de Universidad con todo su amor y esfuerzo. He trabajado como periodista en Marca Plus (del Diario Marca), en 13TV, en La Sexta y para la ONCE. Siendo muy querida y respetada por mis compañeros», continúa explicando.