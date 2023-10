Alexia Rivas acude de urgencia al hospital

Alexia Rivas ha hecho saltar las alarmas. Pese a que la colaboradora apareció el pasado domingo, 1 de octubre, en el debate de ‘Gran Hermano VIP’ con total normalidad, unas horas más tarde experimentó fuertes dolores estomacales junto a náuseas y vómitos. Un malestar por el que a la periodista no le quedaba más remedio que ir al hospital, donde los médicos decidieron que lo mejor para su salud era que se quedara allí temporalmente.

Vídeo: @alexiaarivas Instagram

Así lo ha relatado ella misma a través de su cuenta de Instagram. Tras haber pasado varias horas alejada del universo 2.0, la tertuliana retomaba su actividad con una imagen desde la camilla de un centro médico: “Estoy bien, me subió la fiebre y no paraba de vomitar entre otras cosas y me están haciendo pruebas pero me he asustado”, comenzaba explicando, para después lanzar un consejo a sus más de 200 mil seguidores: “A veces el cuerpo te pide que te cuides más de lo que lo haces. No me gusta subir fotos así pero también es bueno concienciar de que no todo es bonito de que la salud va primero”, aclaraba, mostrando una realidad a sus fans hasta ahora desconocida.

Unas horas más tarde, y con las energías más renovadas, Alexia ha tomado la palabra desde su casa para revelar todo lo que ha pasado en las últimas horas: “Me han mandado muchísimos mensajes, me han servido para animarme un montón. Contaros que ayer acudí a urgencias porque de repente empecé a encontrarme muy mareada, llevaba todo el día sin casi poder comer, con la tripa mal. Ya por la tarde noche empecé a vomitar y no soy una persona que vomite habitualmente, así que empecé a preocuparme y empezó a subirme la fiebre. De repente empecé con tiritonas y una gastroenteritis muy aguda”, ha comentado, aún con el susto muy presente.

Alexia Rivas al llegar al hospital: "Me entró hasta ansiedad"

Dados los síntomas que la periodista estaba experimentando, fue ella misma quien tomó la decisión de acudir a un hospital con el objetivo de que los profesionales pertinentes le dieran un diagnóstico: “En el hospital me pusieron suero, me han dado unas pautas, estoy mejor y hoy voy a pasar el día en el sofá y en la cama, que es lo que necesito. Ya estoy en casita, no me quedé ingresada y estuve ahí hasta que me pusieron el suero”, ha aclarado.

Para priorizar al máximo su salud, Rivas ha preferido alejarse de sus compromisos profesionales hasta volver a encontrarse en perfectas condiciones: “Ahora voy a descansar hasta mañana, hay que cuidarse muchísimo y es importante para estar a tope. Voy a estar del sofá a la cama y de la cama al sofá, lo pasé un poco mal porque las vías me dan muchísima grima, entonces me entró hasta ansiedad”, ha revelado a modo de anécdota, aunque dejando entrever que no han sido momentos fáciles para ella.