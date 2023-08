Alexia Putellas y otras compañeras de Jenni Hermoso rompen su silencio: "Se acabó"

Han comenzado las primeras reacciones de las compañeras de Jenni Hermoso. Sus palabras llegan poco después de que Luis Rubiales se niegue a dimitir y llegara incluso a revelar que su beso era consentido. "Le dije ¿un piquito? y me dijo 'vale'", insistía. Mientras el padre de la futbolista ha asegurado que "no hay palabras" que definan esta situación, ella continúa en silencio. Quiere meditar sus movimientos, por lo que reunida de algunas de sus grandes amigas está meditando acerca del paso al frente que se espera de ella. Una reacción que todavía no se habría producido, pero que sí han tenido amigas y compañeras como la ganadora del balón de oro, Alexia Putellas.

Los mensajes de apoyo a Jenni Hermoso

Alexia Putellas y Jenni Hermoso lloran de felicidad por la victoria ante Países Bajos (Foto: @SEFutbolFem)La primera en hacerlo ha sido esta deportista, que de forma muy rotunda ha mostrado su apoyo a Jenni Hermoso. "Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera", escribe la joven. Con el mismo tono y teniendo claro a qué persona deben arropar en este momento, Virginia Torrecilla escribe "Se acabó, contigo Jenni Hermoso", al igual que Cata Coll, que dice "qué pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas. ¡Se acabó! Contigo a muerte", Alba Redondo, que le recuerda "estamos contigo" o Irene Paredes, que va más allá. "Todo el mundo vio lo que pasó. La víctima eres tú. Estoy contigo amiga", puntualiza. Hay muchos que se han indignado con las palabras de Luis Rubiales, que asegura permanecer en el cargo hasta que se le diga lo contrario. "No dimitiré", ha dicho hasta en cinco ocasiones durante su intervención. Tiene claro cuál es su postura y aguantará hasta el final en su puesto, por el cual, por cierto, percibe un suculento sueldo que te hemos detallado en la revista SEMANA.

Nadie esperaba que Luis Rubiales tomara esta decisión tras cinco años de mandato. Al igual que tampoco que diera algunos detalles sobre el beso del que tanto se ha hablado estos días dentro y fuera de redes sociales. Las compañeras de Jenni Hermoso quieren que se tomen cartas en el asunto y, por esta razón, han gritado públicamente que están a su lado y que no tendrán miedo ante nada. La misma sorpresa que han sentido ellas, han mostrado otros como Iker Casillas, futbolista que ha utilizado su cuenta de Twitter para expresar su indignación. "Vergüenza ajena", escribía el exguardameta mientras veía el discurso del presidente de la Federación Española de Fútbol.

Alexia Putellas es uno de los pesos pesados de la Selección, por lo que su postura en contra de Rubiales hará mucho ruido. Ella y muchas otras integrantes del equipo esperan que haya consecuencias y que lo sucedido no quede impune, por lo que todas han incluido un mensaje claro: "se acabó". Pero, ¿cuál ha sido la explicación de Rubiales acerca de lo sucedido el pasado 20 de agosto en Australia? "Le dije: ‘no llores, tienes que estar orgullosa’. Ella me levantó del suelo, me cogió de las caderas. Casi nos caemos y al levantarnos, nos abrazamos y yo le dije: ‘Olvídate del penalti, sin ti no habríamos ganado el Mundial’. Me dijo que yo era un crack y le dije: ‘¿Un piquito?’ Ella lo entendió y lo vio como una anécdota", ha dicho.

Aunque el temor está ahí, harán lo posible por defender el honor de Jenni Hermoso. Así lo han revelado en COPE tras hablar con el vestuario, lo que deja ver que han hecho piña para recordar a su compañera que no está sola.

1 de 3 Alexia Putellas ha querido brindarle su apoyo tras el Mundial 2 de 3 La joven se está relajando en Ibiza 3 de 3 El discurso de Rubiales ha traspasado fronteras y ha sido comentado por la prensa internacional