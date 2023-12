Álex Recort, la nueva ilusión de Victoria Federica, concede su primera entrevista

Vídeo: Europa Press

Álex Recort ha sido uno de los invitados a los Premios GQ de este jueves 30 de noviembre en Madrid. Haciendo gala de su elegancia y con una sonrisa de oreja a oreja, el joven ha concedido su primera entrevista ante las cámaras sobre la alfombra roja del Pabellón Satélite Casa de Campo. Lo hace días después de que se publicaran nuevas fotos junto a Victoria Federica, con quien ha demostrado una complicidad muy evidente. Salieron juntos a cenar y tuvieron gestos cariñosos mutuamente, por lo que muchos se preguntan qué es exactamente lo que les une. Una primera intervención que sirve para conocer más de cerca a este catalán que se dedica al ocio nocturno y que, además, tiene grandes amigos como el futbolista Marc Bartra.

El amigo especial de Victoria Federica rompe su silencio ante las cámaras

Aunque haya para quien pueda resultar un desconocido, no es la primera vez que vemos a ambos compartir tiempo y espacio. Fue durante el verano de 2022 cuando el catalán y Victoria Federica protagonizaron una portada de la revista SEMANA, fotografías exclusivas que evidenciaron que estaban ilusionados y que, sobre todo, se estaban dejando llevar. Entonces asistieron a la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, pero no se separaron en toda la noche. Se estaban conociendo tras la ruptura de la influencer con Jorge Bárcenas y es ahora cuando esta relación vuelve al presente. Una historia sobre la que él prefiere no entrar en detalles de momento, discreción que a buen seguro le habrá pedido la nieta del Rey Juan Carlos.

Victoria Federica y Álex Recort tienen cosas en común. Aman viajar, disfrutan con el deporte y no hay nada que les guste más que navegar. Detalles que se descubren a través de las redes sociales, pero donde este joven no había contado, por ejemplo, cuáles eran sus virtudes y defectos. Ha sido ahora en su primera entrevista en los medios cuando él ha hablado sobre sí mismo y donde hemos podido conocerle más de cerca.

Álex Recort está vinculado al ocio de la ciudad condal y es socio de varios locales. Fue de fiesta donde él y Vic coincidieron, siendo durante la Feria de abril donde se cruzaron sus caminos por primera vez a través de amigos en común. Meses después fueron vistos en Barcelona, donde pasearon de la mano y donde, además salieron de fiesta. Ya en su círculo de confianza dieron rienda suelta a su pasión y ajenos a miradas y curiosos no se dejaron de dar besos. Meses después de aquello la historia podría volver a repetirse, una hoja de ruta que él, por el momento, quiere mantener en secreto.