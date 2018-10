Álex Lequio ha pasado el peor año de su vida. El joven está deseando que acabe el año para empezar el 2019 con ganas. El cáncer le ha obligado a permanecer durante seis meses en Nueva York, donde se ha sometido a un tratamiento para superar al enfermedad en el Memorial Sloan Kettering Cancer Centre.

El joven aterrizó el pasado jueves en el aeropuerto de Madrid Barajas junto a su madre, Ana Obregón. Madre e hijo han pasado los últimos días en Nueva Jersey, donde Álex Lequio ha recibido la última fase de su tratamiento: “Hoy nos vamos de New York a New Jersey para la última etapa del tratamiento. No quería dejar pasar más tiempo sin deciros que vuestros mensajes de apoyo nos dan la vida, gracias de corazón. Parece que Dios encarga las batallas más duras a sus mejores guerreros. Un honor ser tu madre”, declaraba la actriz en su última foto en Instagram el pasado 15 de septiembre.

En unas imágenes exclusivas que ha publicado ‘QMD’, podemos ver a Álex Lequio y a la actriz, muy sonrientes a su llegada a España. Volaron desde Nueva Jersey y al pisar suelo español, madre e hijo se mostraron muy felices y sonrientes. De hecho, no dudaron en compartir algunas confidencias con los trabajadores del aeropuerto y se hicieron algunas fotos.