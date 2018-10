Álex Lequio está mejor en su lucha contra el cáncer. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio no ha confesado cómo se encuentra en su particular batalla, pero las evidencias muestran que el tratamiento está cumpliendo con sus objetivos, dado los avances que está compartiendo con sus seguidores. Por fin ha podido regresar a Madrid junto a su familia y sus amigos, dado que ya cuenta con el permiso médico que hace tan solo dos meses no tenía. Pero, además, ha dado a conocer a través de su perfil de Instagram que ha vuelto al trabajo, aunque sea de forma momentánea, para atender un compromiso especial para él.

[Leer más: Ana Obregón confiesa cómo está viviendo la enfermedad de su hijo]