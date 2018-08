La inesperada reaparición de Álex Lequio en Instagram junto a una chica

3 Álex Lequio está viviendo en Nueva York junto a Ana Obregón

¿Será la joven la próxima en visitar a Álex en Nueva York? Celia ha hecho un guiño en el que parece que viajará hasta la ciudad de los rascacielos para apoyar a su primo. Una visita que seguro que le subirá el estado de ánimo y que se convertirá en un reencuentro emocionante. Y es que no hay nada como los tuyos para encontrarte mejor y sentir el apoyo de los tuyos.

Hace poco más de un mes que Álex Lequio no compartía nada en su perfil de Instagram. Lo último fue una foto junto a sus padres en las que agradecía todo el apoyo recibido. Escríbia lo siguiente: “He intentado agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno pero sois tantos que no soy capaz, por ello aprovecho este momento para deciros que estoy muy agradecido y deseando volver. Muchos abrazos a todos 🙏❤️.”.