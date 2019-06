Álex Lequio está ya recuperado del cáncer que le ha trastocado su vida en el último año. Una enfermedad que le llegó por sorpresa y que le ha ayudado a conectar más consigo mismo, con su familia y con sus seguidores, siendo todo un ejemplo de superación y buena actitud de cara a la adversidad. Así, siguiendo su premisa de dar a conocer todos los pasos que da en su lucha contra el cáncer y las secuelas que el mismo ha dejado en su vida, ha informado a los suyos del último movimiento que ya le tocaba realizar.

La foto con la que Álex Lequio anuncia que vuelve al hospital

El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio ha decidido cortarse el pelo, algo que podría ser normal o casi rutinario, sino fuese porque lleva cerca de un año y medio sin pasar por la peluquería. Así lo ha querido compartir el propio Álex Lequio en su perfil de Instagram, donde ha mostrado el resultado de su reconciliación con la peluquera.

“Primer corte de pelo en un año y medio. Hito conseguido”, se alegraba Álex Lequio de su último paso, ese que le ayuda a pasar página y dejar atrás la gorra que le ha acompañado en los últimos meses y la melena que se había dejado para no hacer tan visibles los estragos del tratamiento que ha seguido para ganarle la batalla al cáncer.

¿Por qué se ha cortado el pelo un años y medio después? El propio Álex Lequio ha decidido explicar este motivo, que no solo responde a una decisión personal que le ayuda a cerrar una etapa, sino también a una mera cuestión estilística: “Soy de pocos amigos y hoy se me casa uno de ellos. Ya vamos para los 30. Es un hecho. Un hecho que no mola. O si… No sé, es raro, ¿no os pasa? Menos mal que de espíritu sigo teniendo 13 (si llegan)”, escribía.