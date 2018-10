4 El mensaje de positividad por parte de Álex Lequio

Álex Lequio quiso fotografiarse en esta escultura de arte contemporáneo que se encuentra en mitad de la calle. Y aunque su primer intento fue subirse en la “L”, tal y como él cuenta, los guardias no se lo dejaron. El joven no guarda rencor a la ciudad y ha decidido compartir esta bonita instantánea bajo el mensaje: “Foto-turista de nuestra aventura por las Américas. Mi intención era sentarme en la ‘L’ pero dos señores muy amables con uniforme azul me invitaron a quedarme sentadito en la base 😂. Un recuerdo genial para apreciar desde casa”, escribía.

Está preparando un evento solidario

Además, en la misma publicación nos desvela que está preparando un evento solidario para aquellas todas esas personas que sufren la misma enfermedad que él. “Ánimo a [email protected] [email protected] luchadores/as💪💪 Pronto os contaré un poquito mas del evento solidario tan bonito que estoy organizando”, explica.