Álex González se pronuncia sobre su polémica con Chenoa

Vídeo: Europa Press

Álex González volvía a los titulares hace unos días después de que Chenoa desvelase que una de sus rupturas más sonadas se producía por 'culpa' de los Goya, y es que la cantante hablaba sin tapujos en el programa Tómatelo menos en serio, de Europa FM: “Los Goya rompieron mi relación con una persona. Estábamos posando en la alfombra roja y la prensa empezó ‘no, solo ella, solo ella’ y yo les dije, ‘pero, si el nominado es él’. Esas cosas no se gestionan bien, yo lo entiendo. Desde entonces, no me han vuelto a invitar a los Goya”, confesaba. ¿Se refería a Álex González? Él mismo ha respondido, ¡dale al play!