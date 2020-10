Alessandro Livi y Patry entraron en ‘La isla de las tentaciones’ para limar algunos aspectos de su relación, pero parece que la cosa no ha llegado a buen puerto.

Alessandro Livi y Patry llegaban más tarde de lo normal a ‘La isla de las tentaciones’. Aunque los concursantes ya mantenían una relación entre ellos y con los solteros, a la pareja no les costó trabajo integrarse. Eso sí, al que fuera concursante de ‘GH VIP’ le costó algo menos, algo que a Patry le costó unos días más. Y es que ella está pasándolo un poco mal, ya que echa mucho de menos a su chico y ha visto algunas imágenes con Lía que no le han sentado muy bien. De hecho, en la primera hoguera a la que fue ya pidió una hoguera de confrontación.

Pues bien, cuando quedan todavía unas semanas para el final de la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’, todo hace indicar que la relación entre Alessandro Livi y Patry no ha acabado nada bien. Y es que han dejado de seguirse en las redes sociales, algo que muy llamativo y que no ha pasado desapercibido para ninguno de los seguidores de este programa de Mediaset.

Parece que la intención que tenían de arreglar las cosas en República Dominicana no ha tenido sus frutos. Aún desconocemos cómo pasaron en ‘La isla de las tentaciones’ las últimas semanas -todavía queda para la final-, pero lo cierto es que podrían haber seguido por caminos diferentes.

Por lo demás, ellos no han podido todavía confirmar ni desmentir esta noticia, ya que tienen que mantener el secreto al ser un programa grabado. Las últimas publicaciones de Alessandro Livi en Instagram tienen que ver con promociones que ha hecho del programa de ‘La isla de las tentaciones’.

Alessandro solo hace promoción del programa en sus redes

Patry ha dedicado unas bonitas palabras a Melyssa

Por su parte, Patry dedicaba unas bonitas palabras a Melyssa después de que decidiera abandonar el programa tras su comentada hoguera de confrontación con Tom Bruse. Sus palabras dejaban claro la gran relación que hay entre ellas tras vivir esta experiencia: «Melyssa es el verdadero ejemplo que detrás de cada mujer existe una historia que la convierte en guerrera. Muchos de aquellos que la llaman loca, sueñan con tener su coraje. Ella es de ese tipo de chicas que plantan su propio jardín y decoran su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores… INDEPENDIENTES, las llaman. Y tengan claro que de la misma manera que te incluye en su vida, te saca de ella. Una mujer independiente está contigo porque te ama, no porque te necesite . Si desea la luna, ella misma se la baja. Ella conoce su valor y no tiene miedo de estar sola sino lo reconoces. Con toda certeza puedo decir que el dolor es el mejor maestro entrenador, y gracias a él te has convertido en la mujer que eres hoy: una mujer valiente, fuerte e independiente, porque hay mujeres con más huevos que un hombre. Te quiero hermana ♥️ @melyssapiinto«.

Su llegada fue muy comentada

La llegada de Alessandro Livi y Patry fue muy comentada. Recibieron muchas críticas en las redes sociales. Y es que para muchos, no pegan entre ellos y tampoco en este reality. «No pegan en la casa nada 😂», «¿Qué broma de pareja es esta?», «No pegan nada en este programa», «Parecen sacados de una telenovela», «Estos no pegan ni con cola», «No me creo a estos! No son pareja… nos estáis engañando», «Estos son la decepción de la edición? Porque vaya pareja, no vale ni uno de los dos», «Abuelitoooo dimeeee tuuuuu! 😂 Me huele a cuernos otra vez Jajajaja, esta pareja no cuadra nada!», «Madre mía Alessandro, cuánto has perdido con los años 😱», «, comentaron algunos seguidores del programa.

Aunque también recibieron algunos comentarios positivos, como una seguidora del programa, que aseguraba que es una pareja normal y que se agradece: «Al fin una pareja con físico más normal!!! Porque todos los que entran tienen un físico espectacular y la verdad es que todo el mundo tiene el mismo derecho porque vaya en qué sociedad más superficial vivimos, deberían de entrar un poquito de todo entre parejas y tentadores…», exponía.

Recibieron muchas críticas al llegar a ‘La isla de las tentaciones’

«Sabes que al principio aparecieron terceras personas, al final supimos escogernos. Nos dimos cuenta de que queríamos estar juntos por encima de todo», empezaba diciendo Patricia. «Al principio de la relación yo cometí una infidelidad. Conseguí que Aless me perdonara, fuimos capaces de superar esa etapa y aquí estamos», terminaba diciendo ella. Alessandro, que saltó a la fama por su paso por ‘Gran Hermano’ decía: «A día de hoy estamos súper bien, entramos a vivir esta experiencia, no a avivar ninguna llama o para salvar nuestra relación, sino para reforzarla y seguir estando juntos», decía él.