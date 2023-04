Alessandro Lequio y María Palacios reaparecen en medio del 'tsunami Obregón"

Alessandro Lequio y María Palacios se refugian en Galicia desde que se conociera que Ana Obregón se había convertido en abuela tras recibir a una pequeña por gestación subrogada. El hecho de que esta bebé, Ana Sandra, sea de su hijo Aless Lequio le convierte en abuelo. Por ello ha decidido marcharse de la capital en Semana Santa y refugiarse en Pontevedra. Allí ha disfrutado junto a su mujer y amigos de una copiosa comida en Peixoto, un restaurante cerca de la costa y lejos del ruido mediático que se está viviendo. Compartía la instantánea del momento, que te traemos justo a continuación, acompañada de unas etiquetas que llamaba la atención: "Aless Forever".

Tal como puedes leer en SEMANA en los quioscos, Alessandro Lequio está sobrepasado por toda la polémica y lo que esto puede suponer. Ha decidido, por ello, tomar distancia, al menos por ahora, de la que fue su pareja y madre de su hijo. Fuentes del círculo cercano al italiano nos contaban en exclusiva que está "fastidiado y preocupado". Él mismo ya les ha mostrado, de hecho, su descontento con toda la situación y el debate nacional en torno a ello. Les transmitía que "me estoy enterando ahora de cosas de las que no estaba al tanto". Ya hoy mismo no participaba en su programa, 'El programa de Ana Rosa', y ahora él mismo descubre porqué. Esta imagen es la única declaración que, por el momento, ha ofrecido el colaborador de Telecinco en sus días de descanso antes de regresar ante las cámaras.

Toda la situación de Ana Obregón en Estados Unidos y el nacimiento de la bebé le ha pillado, en cierta forma, algo desprevenido. Aunque era de los pocos a los que la presentadora le había dicho lo que tenía pensado hacer, no conocía todos los detalles. En un primer momento en el plató de Telecinco se mostró muy tajante con saberlo pero, días después, prefirió rectificar. "Creo que no conocía parte porque me están contando cosas de las que no estaba al tanto. Mi conocimiento llega hasta cierto punto", confesaba entonces.

María Palacios "está viendo sufrir a Alessandro Lequio"

Junto a Alessandro Lequio se encuentra en este viaje a Galicia su mujer María Palacio. Es una de las pocas personas que vive en primera persona todo lo que está suponiendo la llegada de la nieta de Ana Obregón a sus vidas. Al igual que su marido, no entiende que se les llegué a señalar. Esas fuentes cercanas nos desvelaron a SEMANA que todo esto en los medios le lleva a estar "cabreadisima, muy disgustada". Siente, y así nos transmiten, que es "innecesaria esta sobreexposición mediática en un asunto tan delicado y familiar. Y está viendo sufrir muchísimo a Alessandro con todo esto". Junto a ellos está la pequeña Ginevra, su hijo, de la que disfrutan de las costas del Cantábrico en familia.

La llegada de la pequeña Ana Sandra, de finalmente aparecer oficialmente como hija de Aless Lequio, también cambiará la línea sucesoria a la Corona en España. Si este vínculo se confirma y por los orígenes de su familia paterna. Sería hija del tataranieto de Alfonso XIII, nieta de cuarta generación. El que es su padre se situaba en el número 29 de la lista, justo después de Clemente Lequio y antes de Ginevra. Al no tener, de momento, descendencia el otro hijo varón de Alessandro Lequio, esta ocuparía el puesto que tenía destinado su padre.