Alessandro Lequio y María Palacios, muy serios en pleno huracán

No está siendo una etapa fácil para Alessandro Lequio. Antes de que Ana Obregón anunciase públicamente que Ana Sandra Lequio es su nieta, el colaborador puso rumbo a Galicia. Allí está viviendo las vacaciones de Semana Santa acompañado de su mujer, María Palacios, y la hija que tienen en común, Ginevra Ena, de 6 años. Por el momento, han evitado pronunciarse ante la prensa.

Tanto Alessandro Lequio como María Palacio se dejaban ver con semblante serio mientras paseaban durante una tranquila mañana de sábado. Están capeando la polémica en el municipio de Nigrán, situado en la comarca de Vigo, su habitual destino de vacaciones. Un refugio en el que están siendo testigos desde la distancia, de todas las reacciones generadas por la decisión de la bióloga. Mientras tanto Ana Obregón continúa en Miami cuidando a la benjamina de la familia, nacida el pasado 20 de marzo en el Memorial Regional Hospital. El nacimiento del bebé, que ha hecho abuelo al colaborador, ha generado un auténtica tormenta mediática.

La postura de Alessandro Lequio

Según ha podido conocer SEMANA por personas del entorno del italiano, las informaciones sobre su hijo Aless le están removiendo muchas emociones y no le está resultando fácil afrontar todo esto. Nos dicen que se le está haciendo "cuesta arriba" y solo quiere "cerrar heridas, no abrirlas de nuevo". Su mayor deseo es este momento es que su hijo, fallecido el 13 de mayo de 2020, "deje de ser actualidad”. El colaborador protagoniza la última portada de nuestra revista donde se informa que la relación con Ana Obregón no es tan buena como parecía en un primer momento. Y es que habría optado por romper con ella tras lo ocurrido en las últimas semanas: "Me estoy enterando de cosas de las que no estaba al tanto".

La familia está intentando desconectar durante estos días. El matrimonio ha aprovechado para reencontrase con buenos amigos, disfrutar de la gastronomía local y evitar a la prensa. Mientras tanto Ana Obregón está volcada en su pequeña, Ana Sandra, el bebé de Aless Lequio, quien le ha llenado de felicidad. Recientemente publicaba una emotiva carta en redes donde se dirigía a su hijo fallecido. "Te juré que te salvaría del cáncer y te fallé. Te prometí que traería a tu hija al mundo y aquí la tengo entre mis brazos. Cuando la abrazo siento una emoción indescriptible, porque es como si volviera abrazarte otra vez. Te juro que la cuidaré con el amor infinito que tengo para dar y tú desde el cielo me ayudarás", afirmaba.