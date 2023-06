Alessandro Lequio toma la palabra sobre "la polémica" con Ana Obregón

Hace unos días, durante la presentación del libro 'El chico de las musarañas', Ana Obregón aseguró que Alessandro Lequio "hay cosas que no sabía" sobre Aless y que estuvo "siete meses sola" con su hijo en Nueva York, por lo que el italiano "ni siquiera sabía que su hijo estaba escribiendo un libro". De este modo, dejaba entrever que quizás su expareja no estuvo el 100% de su tiempo con su vástago durante la enfermedad que acabó con su vida. Tras esto, el colaborador reaccionaba de inmediato publicando en las redes sociales una foto de sus dos hijos durante su estancia en la Gran Manzana. Allí, su vástago recibió tratamiento contra el sarcoma de Ewing que padecía. Poco después, la actriz y presentadora replicó poco después con una foto en la que aparecía junto a Lequio y a su hijo. "Esta era la foto favorita de Aless. De hecho el Instagram de su padre lo empezó él con esa foto", decía. "Entiendo todo el revuelo mediático que se ha montado. Respeto el trabajo de los medios de comunicación, pero a todos os quiero decir que los tres estuvimos, estamos y estaremos juntos para siempre. Por nuestro hijo".

"Estuve varias veces en Nueva York, estuve en tres ocasiones y en total pasé un mes y medio", ha destacado Alessandro Lequio

Este lunes, Alessandro Lequio ha aclarado por fin qué hay de cierto en las afirmaciones de Ana sobre sus días en la ciudad estadounidense. Primero ha respondido que no hay polémica alguna con la actriz: "De mi parte, no". En su intervención en 'El programa de Ana Rosa', el colaborador ha despejado cualquier posible duda sobre su relación con Ana: "Simplemente decir que yo con Ana siempre he tenido una buena relación y la vamos a seguir teniendo".

Por otro lado, el padre de Álex Lequio es claro con su postura. Ante todo está la familia y honrar la memoria de su hijo, quien siempre deseó que entre sus padres reinara la cordialidad: "El gran deseo de nuestro hijo era que todos, pero todos, nos lleváramos bien y yo voy a ser el primero que luche por eso". Ana Rosa, que lo escuchaba con atención, le ha dicho: "Pero bueno, cuando tú cuelgas estas fotos quieres decir que has estado en Nueva York". El aludido ha contestado asintiendo con la cabeza: "Sí, lo que yo quería decir es que estuve varias veces en Nueva York, estuve en tres ocasiones y en total pasé un mes y medio, bastante tiempo... luego, gracias a Dios, las noticias mejoraron, mi hijo se curó, o eso pensábamos, volvió aquí a España. Y luego el resto ya es historia".

Con estas declaraciones, Alessandro Lequio ha tomado la palabra en 'El programa de Ana Rosa' sobre la supuesta polémica con Ana Obregón y sobre las imágenes que ha publicado en Instagram. De manera muy contundente ha aclarado cuál es su postura en este conflicto que ha copado todos los titulares durante el fin de semana.