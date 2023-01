El próximo 3 de febrero, Ana Obregón y Alessandro Lequio se reencontrarán en un importante acto para ellos. Y es que la fundación en memoria de su hijo, Aless Lequio, fallecido a los 27 años como consecuencia del cáncer el 13 de mayo de 2020, organiza una convocatoria de prensa para formalizar la entrega de donativos a entidades dedicadas al estudio de esta enfermedad. La cita supone para ambos la realización de un sueño que por fin se ha hecho realidad «después de dos años de lucha, a veces sin fuerzas», tal y como ha destacado la presentadora. Esta ostenta la presidencia de dicha fundación; el italiano, por su parte, la vicepresidencia. Y si ella ha sido la encargada de poner en marcha este proyecto tan personal, él se ha centrado en conseguir financiación. «Todo lo que ha conseguido la fundación ha sido gracias a mí», cuenta a SEMANA.

«La Fundación Aless Lequio, que tiene como principal objetivo captar fondos para financiar la investigación del cáncer, entregará dos donativos a distintos proyectos», reza la nota informativa se ha enviado este jueves a los medios de comunicación. Una de las entidades que recibirá fondos para su causa «es una investigación muy seria, que es el Sarcoma de Ewing», nos dice el italiano.

La Fundación Aless Lequio «tiene un capital de 4 millones de euros», dice el italiano

«La fundación tiene un capital de 4 millones de euros que yo he conseguido. Se trata de una herencia que yo he conseguido. Conseguí al señor, que era amigo mío, se enamoró del proyecto. Tristemente, ha fallecido», asegura el colaborador de ‘El programa de AR‘ a esta revista. Tal y como apunta, su papel se centra en la búsqueda de capital que ayude a «financiar proyectos como el que vamos a entregar en febrero». Asimismo, deja claro que los dos se han dejado la piel: «Lo hemos creado juntos, solo que no me gusta aparecer y no voy a aparecer».

Es la primera vez que Alessandro Lequio habla públicamente de la Fundación creada en memoria de su hijo Aless. Lo cierto es que desde que esta se puso en marcha ha sido Ana Obregón la ‘portavoz’ del proyecto. Hasta la fecha, ella ha divulgado, -sobre todo en las redes sociales-, la labor que lleva a cabo la fundación. «Nuestra primera ayuda económica es para Proyecto Imperas, que está realizando una magnífica labor en el diagnóstico de sarcoma, ese cáncer raro que afecta sobre todo a niños y jóvenes, y que pocos hospitales en España pueden diagnosticar por falta de financiación (de los diferentes gobiernos que hemos tenido en España) para las técnicas necesarias», anunciaba el pasado mes de agosto. Y hacía hincapié en que «un buen diagnóstico salva vidas».

«Es algo que nosotros hacemos en honor a nuestro hijo y no es ningún trabajo», subraya Alessandro Lequio

Conocemos ahora que Alessandro Lequio es parte muy activa de una fundación en la que han puesto todo su empeño y sus ilusiones. Ambos conciben su labor como un acto de servicio que pueda ayudar a los demás. «Es algo que nosotros hacemos en honor a nuestro hijo y no es ningún trabajo, es un placer», recuerda Lequio. Asimismo, hace especial hincapié en la importancia de apoyar tanto a los profesionales como a las entidades centradas en la investigación contra el cáncer.

Alessandro y Ana han colaborado mano a mano en la Fundación Aless Lequio, que realizará su primer donativo dentro de una semana, casi 1.000 días después de la muerte del único que tuvieron en común. De ello dejaba constancia la actriz y presentadora el pasado verano, cuando anunció, emocionada, que por fin de cristalizaban sus anhelos «Gracias a @alessandrolequiosr por tu incondicional apoyo para conseguirlo», recuerda Ana en su perfil de Instagram, donde ha anunciado la feliz noticia. «Espero que nuestro hijo esté tan orgulloso de nosotros, como nosotros de Él».