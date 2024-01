Alessandro Lequio, tajante contra Ana Obregón: "Sacar cosas del pasado me parece malicioso y oscuro"

Alessandro Lequio (63 años) lleva semanas en el foco mediático por culpa de la polémica que gira en torno a la Fundación de su hijo, Aless Lequio. Esto ha aumentado el distancimiento entre ellos, que ya era más que evidente. Tanto es así que la actriz se vio en la necesidad de defenderse, pero decidió ir más allá y atacó de manera rotunda al colaborador de televisión: "Todo el mundo sabe que a mi hijo le he mantenido yo hasta su entierro". Unas contundentes palabras con las que la intérprete deja entrever que en ningún momento recibió ayuda monetaria ni de su ex ni de terceras personas para salir adelante junto al joven.

Unos días después de estas palabras, Alessandro Lequio ha vueto al plató de 'Vamos a ver', donde ha sido de lo más tajante. Y es que ha querido dejar claro que esto es algo que ya se ha hablado en varias ocasiones: "Eso ya lo conté yo, ella ya me dijo que iba sobrada de recursos. En su momento me dijo que no tenía que pasar pensión. Sacar cosas del pasado me parece malicioso y oscuro", ha declarado ante la sorpresa de todos. Y es que Alessandro Lequio no sabe a qué viene ahora que Ana Obregón (68 años) saque un tema de hace años.

Alessandro Lequio y su respuesta a Ana Obregón tras el ataque sobre la pensión de su hijo

Aunque ha sido de lo más rotundo, antes de lanzar este dardazo se ha limitado a repetir las palabras que lleva diciendo desde hace semanas: "Ana es honrada, no tiene ninguna obligación con nada y con nadie. La clave de todo es que Ana es Ana y la Fundación es la Fundación. Son cosas que hay que separar. Las cuentas de la Fundación están clarísimas. Las cuentas de Ana me dan igual cómo estén. Ana es Ana".

No ha querido decir nada más sobre esta polémica. Algo que no ha hecho Ana Obregón, que no solo dejaba claro hace unos días que a su hijo lo ha mantenido ella. Y es que también lanzaba un dardo encubierto a la hora de aclarar que "jamás ningún hombre la ayudó a nada".

Ana Obregón ha defendido en todo momento la labor de la Fundación

La actriz se ha visto en la obligación de publicar diferentes comunicados con el fin de defenderse. La organización ha defendido en todo momento la figura de Ana al considerar que se han dado "noticias e informaciones erróneas y carentes de toda veracidad" sobre "las cuentas que reflejan con lealtad la realidad económica de la misma": "Cumplen escrupulosamente las exigencias legales de transparencia y depósito público. Ante el daño a las reputaciones, apelamos a la profesionalidad de los medios para que se abstengan de dar pábulo a informaciones no contrastadas. Todo ello, con reserva de cuantas acciones legales, civiles y penales correspondan tanto por las manifestaciones ya vertidas como por las que puedan continuar produciéndose", sentenciaba.

Ana Obregón ha pasado unas semanas complicadas, ya que ha querido únicamente honrar la figura de su hijo: "Las únicas fuerzas que tenía las usé para eso", admitía, para después contar que en 2020 utilizó el dinero de una de sus exclusivas para crearla: "Me costó muchísimo porque no podía parar de llorar, pero lo hice pensando en la fundación". No paró de trabajar para sacar adelante la Fundación: "Todo lo que he prometido lo he hecho. Solo me dedico a la Fundación y a cuidar de Anita".