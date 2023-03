Alessandro Lequio, tajante ante la maternidad de Ana Obregón: “Lo sé todo”

Tal y como ha adelantado SEMANA, Ana Obregón se ha convertido en madre. Contra todo pronóstico, la actriz y presentadora ha tomado la decisión de repetir la experiencia de la maternidad. Tras la dolorosa pérdida de su único hijo, Aless Leqio, el 13 de mayo de 2020, ha sido mamá de una niña. La pequeña nació el pasado 20 de marzo en un hospital de Miami, donde tanto la madre como la pequeña se encuentran. Tras conocerse la noticia, SEMANA se puso en contacto con Alessandro Lequio para saber qué piensa de este paso tan decisivo. Su reacción inmediata fue el silencio. “No quiero hablar de este tema” nos contestaba este martes, poco después de que nuestra revista diera a conocer estas informaciones. Sin embargo, este miércoles, el italiano se ha sentado en el plató de 'El programa de AR', donde trabaja como colaborador. Y allí, Ana Rosa Quintana le ha preguntado por el tema. Visiblemente serio y con pocas ganas de hablar, ha dejado claro que no piensa profundizar en ello: "Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional espero que entendáis que no voy a decir nada de este tema ni ahora ni nunca".

Lequio ha explicado que ha estado al tanto de los planes de Ana desde el principio: "Lo sé todo". Tenía conocimiento también de cómo, cuándo y dónde Ana haría realidad su sueño de tener un bebé entre sus brazos. "De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones, pero hoy no es el día para hacerlo. Se entendería en un único sentido y sería absurdo", ha espetado. "Sé que me entendéis y así me voy a quedar", añadía.

Ana Obregón ha llevado este asunto en el más absoluto de los secretismos. Muy pocas personas de su entorno más íntimo lo sabía. De hecho, solo su hermana Celia y él estaban al tanto de sus planes. “Ella está encantada, súper ilusionada, se le ha ido la tristeza de la cara, aunque en el alma siempre la vaya a tener. Pero este bebé le va a dar vida, le va a devolver las ganas de vivir, como siempre ha tenido”, nos cuenta a SEMANA un buen amigo de Ana.

A tenor del tono que ha utilizado Alessandro Lequio, este asunto no parece hacerle mucha gracia. En estos momentos, Ana Obregón se encuentra en Estados Unidos. Sus hermanas Amalia y Celia no la han acompañado. En este sentido, Lequio considera que estas tienen sus obligaciones y por eso no han viajado hasta Miami con la presentadora: "No pueden dejar su vida por mucho que estén muy unidas".

Hace unos días, Alessandro Lequio y su mujer, María Palacios, celebraban su 24 aniversario como pareja. Ella ha sido su gran apoyo para superar el adiós de Aless, de cuya muerte pronto se van a cumplir 3 años. El joven, como todo el mundo recuerda, falleció la vida a los 27 años el 13 de mayo de 2020 como consecuencia del cáncer que padecía: un linfoma de hodgkin. Tras esta dolorosa pérdida, el italiano se ha refugiado en su mujer y en su pequeña Ginevra, fruto del matrimonio con Palacios, quienes se han convertido en el bálsamo que lo ayuda a afrontar su dolorosísimo duelo.