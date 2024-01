Alessandro Lequio sentencia a Julián Contreras tras sus dardos a Fran Rivera

Alessandro Lequio ha reaparecido. Tras varios días ausente de ‘Vamos a ver’, el conde ha retomado su puesto laboral y lo ha hecho poniendo fin a algunas polémicas surgidas en los últimos días. Entre ellas la de los ingresos económicos de Ana Obregón para la Fundación Aless Lequio, en la que en todo momento ha salido en defensa de la presentadora. Pero las intervenciones del colaborador no han quedado ahí y también ha ahondado en la última entrevista de Julián Contreras para ‘¡De Viernes!’.

Cuando el programa de las mañanas de Telecinco ha emitido las palabras de Julián Contreras, Alessandro Lequio no ha podido evitar pronunciarse: “El discurso de este chico fue de lo lamentable a lo penoso, empezando por la mentira inicial… No puedes ir a responder una entrevista diciendo que no has visto la entrevista”, ha comenzado explicando, visiblemente molesto por las declaraciones del hijo menor de Carmina Ordóñez.

Pero el testimonio del tertuliano no ha quedado ahí, y también ha confesado una vivencia junto a la madre del entrevistado: “Yo sí conocí a Carmina, lo único que hizo Fran fue pagar, pagar y pagar, y lo único que hicieron todos los demás fue poner la mano (…) Todos tenemos el compromiso moral de ayudar a nuestros hermanos cuando tienen necesidades, pero todo tiene un límite. Una cosa es hacer de hermano y otra hacer de primo”, ha continuado Alessandro.

Para poner el broche de oro a su intervención, Lequio ha sido claro con su opinión respecto a Julián Contreras: “Este chico que presume de intelectual, aunque sin reconocer que académicamente su hermano le pagó absolutamente todo, a la hora de la verdad, este señor no tiene ningún estudio terminado, ninguno”, ha zanjado con total rotundidad.

Estas fueron las declaraciones de Julián Contreras que Alessandro Lequio ha criticado

De esta manera, si algo ha quedado claro es que el colaborador está totalmente a favor del discurso que ofreció Fran Rivera en ‘¡De Viernes!’, a diferencia del que daba su hermano días después. En él, este último soltaba una serie de calificativos hacia el torero que no dejaban indiferente a nadie: “Mi hermano es machista de libro, totalmente anacrónico y es un ignorante absoluto, no sabe lo que es sufrir”, aseguraba.

El objetivo del hijo menor de Carmina Ordóñez con sus declaraciones no era otro que el de demostrar a los espectadores cómo vivió junto a su madre sus últimos años de vida y cómo actuaron sus otros dos hijos. En todo momento, el hermano de Fran y Cayetano Rivera se mostró vulnerable y no pudo evitar emocionarse al recordar lo complicada que fue su infancia. Además, aseveró haber vivido momentos en los que llegó a pasar hambre e incluso tuvo que “abrir el grifo” para apaciguar sus ganas de comer.