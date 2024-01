Alessandro Lequio ha vuelto este lunes a su puesto de trabajo en Mediaset y ha volcado su opinión más dura contra el hijo de Mar Flores. Carlo Costanzia se sentó el pasado viernes, una vez más, en el plató de 'De viernes' para aclarar algunas cuestiones que quedaron en el aire tras su polémica entrevista. El también actor volvió a hacer hincapié en su dura infancia y bajada a los infiernos y aprovechó su reaparición ante las cámaras para cargar contra el conde. Este lunes tocaba comentar sus declaraciones en 'Vamos a ver', donde el ex de Ana Obregón colabora. Alessandro le ha devuelto la 'deferencia' al joven y no ha dudado en sacar a colación un símil bastante llamativo con uno de los personajes más icónicos de la película 'El Padrino'.

Alessandro Lequio sobre el relato de Carlo Costanzia, a quien tacha de hacerse la víctima

Las últimas declaraciones de Carlo Costanzia en 'De viernes' no han gustado nada a Alessandro Lequio y así se lo ha hecho saber desde el plató de 'Vamos a ver'. Tampoco las palabras que le dedicó después de que el colaborador asegurara, tras su primera entrevista, que siempre ha sido un "niño problemático". "Qué triste que una persona dé un testimonio de 'bullying' y salud mental y lo que salga sea esto y hable gente que no sé ni quién es. A Lequio lo he visto una vez en mi vida. Es patético. Todo el mundo quiere reavivar la guerra entre mis padres porque llevan años comiendo de ello. Pero es terrible que lo hagan dentro de este contexto. Yo vine a contar otra cosa", argumentó el hijo de Mar Flores. "Me parece vergonzoso que él, que ha vendido a mi madre por todos lados, se ponga de su lado. Yo a él le he visto una vez en la vida", añadió el joven. Esto en referencia a la defensa que hizo Alessandro de la modelo después de que Carlo la señalara a ella y a Carlo Costanzia padre de no haber tenido referentes.

"Entiendo perfectamente que un hijo de Mar Flores no le tenga simpatía a Alessandro Lequio. Asumo lo que me toca y no quiero entrar en conflicto con este chico (...). Yo no defiendo ni vendo a nadie. Simplemente me solidarizo con una mujer y con un hombre. Tanto el padre como la madre lo han pasado muy mal y lo siguen pasando así. Lo que pasó, pasó y lo que ocurrió, pues ocurrió. Pero no olvidemos que en esa historia yo no tenía pareja y fui el único al que se le acusó hasta de la muerte de Manolete. Facturar, facturamos todos. Todos. Pero eso es historia y la historia hay que dejarla en el pasado", se ha defendido el conde. Tras lo que parecía una bajada de tono, el colaborador ha cogido carrerilla y no se ha cortado un pelo.

"He visto a un chico en un despiste global que le impide ser consciente de la vida que lleva"

Cabe recordar que Alessandro Lequio lleva semanas posicionándose a favor de Mar Flores y Carlo Costanzia padre y tachando al hijo de estos de hacerse la víctima. Una postura en la que se ha vuelto a reafirmar de forma muy contundente. "He visto un chico que vive en un despiste global que le impide ser consciente de la vida que lleva. Lo que busca es sobrevivir económicamente con la exclusiva, en este caso. Y mañana será otro día", le ha definido el colaborador. "Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, a una segunda oportunidad. Yo he conocido a gente que ha pasado por situaciones peores y han tenido una vida normal. No se puede justificar siempre", ha continuado apuntando, muy tajante.

Durante su segunda entrevista en 'De viernes', Carlo confesó sentirse un "fracasado" y un "ejemplo de nada" para sus hermanos pequeños. Esto es, los hijos que tuvo Mar Flores con su, por aquel entonces marido, Javier Merino en sus más de 10 años de relación. Después de emitirse este fragmento, Alessandro ha tomado la palabra: "En esto también se hizo la víctima". Inmediatamente después, ha lanzado un enigmático mensaje que ha dejado a sus compañeros de plató sin saber qué decir. "En la familia Corleone, en 'El Padrino', Fredo fue el hermano mayor y tampoco fue un ejemplo. Ahí lo dejo", ha sentenciado en referencia al personaje ficticio de la novela de Mario Puzo sobre la mafia siciliana.