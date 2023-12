Alessandro Lequio señala duramente a la novia de Juan Ortega

Alessandro Lequio lo ha vuelto a hacer. El conde acudía a su puesto de trabajo en 'Vamos a ver' y ha comentado la noticia del momento sin pelos en la lengua. La 'espantá' de Juan Ortega sigue dando de qué hablar. Desde que dejara plantada a su novia en el altar el pasado 2 de diciembre, siguen saliendo nuevos detalles con los que se intenta explicar qué pasó para que tomara esa decisión. De lo poco que se sabe de los protagonistas es que Carmen Otte está destrozada y el novio a la fuga, refugiado en casa de sus padres. La monumental bronca que mantuvieron Ortega y el padre de su chica es el punto de partida de este auténtico culebrón al que se ha referido el colaborador. Señala directamente a la joven cardióloga como la causante de esta situación.

Alessandro Lequio culpa a Carmen Otte de la fuga 'in extremis' de Juan Ortega

Lo poco que se sabe de Carmen Otte Alba es que está absolutamente devastada. No encuentra consuelo y no para de llorar, incapaz de entender por qué su futuro marido optó por la vía de la 'fuga' ante su inminente matrimonio. Todo estaba preparado para la gran boda. Los 500 invitados se encontraron de frente con la cancelación de la ceremonia ya en la iglesia de Jerez de la Frontera donde se iba a oficiar la ceremonia. Pero el diestro ya tenía claro que no se iba a presentar al enlace desde hacia varias horas. Sus dudas comenzaron mucho antes, en noviembre, cuando protagonizó un duro encontronazo con el padre de Carmen, que marcó un antes y un después. Al parecer, su suegro llevaba un año presionándole para que tomara la decisión de casarse de una vez por todas. Esto después de siete años de relación y tres de convivencia con su novia.

El hecho de que Juan ya hubiera compartido sus reservas con el hecho de contraer matrimonio ha hecho estallar a Alessandro Lequio. Su opinión, que ha compartido este jueves 7 de diciembre en el programa de Telecinco, no han dejado indiferente a nadie. "La verdadera culpable es la novia que no ha sabido dejar de lado a sus padres. No ha sabido emanciparse de sus padres. Y sinceramente los padres en una relación, no. Eso es peor que la oscuridad", compartía, muy enfático. Sus palabras se han encontrado con la sorpresa del resto de colaboradores, en especial con la de Alexia Rivas, que no daba crédito a lo que estaba escuchando. Durante sus varias intervenciones en 'Vamos a ver', la periodista se ha posicionado tajante del lado de Carmen.

¿Una segunda oportunidad entre Juan Ortega y Carmen Otte tras la no boda?

Tras la tormenta desatada por la 'espantá' del año, Juan Ortega se encuentra en la provincia de Guadalajara. No está en Sevilla, como se dijo en un primer momento. El torero se ha trasladado al pequeño pueblo de Checa, de menos de 300 habitantes, donde sus padres tienen una casa. Los compañeros de profesión de Juan han cerrado filas entorno a él, como en mayor o menor medida ha hecho Alessandro Lequio con sus palabras. Hay quienes ya apuntan a que la pareja podría darse una nueva oportunidad tras la no boda. "Están muy enamorados. Carmen es la mujer de su vida", aseguran.