Apenas quedan dos meses para que se celebre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Un enlace que ha estado marcado por la polémica sigue dando mucho que hablar, especialmente por el inesperado plantón de Sophie et Voilà. Esta firma de origen vasco ha decidido no seguir adelante con el diseño de su vestido de novia. Según Sofía Arribas y Saioa Goitia, responsables de la marca, ambas no lograron ponerse de acuerdo con la socialité en la parte creativa. "No podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma", decían. Su versión ha sido matizada ahora por Alessandro Lequio, quien ha destapado que el verdadero motivo del conflicto de la madrileña con las modistas no tenía mucho que ver con temas de estilo. Según el italiano, la gran preocupación de la hija de Isabel Preysler son los kilos de más que ha cogido en los últimos meses. Un tema, por cierto, sobre el que ha hablado sin pelos en la lengua durante la emisión de 'El programa de Ana Rosa'.

"A mí lo que me cuentan es que parte del problema con las diseñadoras vascas habría surgido porque Tamara no se sentía a gusto por el vestido por el incremento de talla y quería disimularlo de alguna manera", ha explicado el colaborador. "Carolina Herrera es un valor seguro y le va a sentar de maravilla. Ahora... será interesante ver cómo el vestido elegido disimula esas redondeces, cosa que no ha hecho el vestido con el que estaban trabajando las vascas", añadía. "Ella ha estado muy a disgusto con esto".

Con estas palabras, Alessandro Lequio se ha sumado a las polémicas valoraciones que ha hecho su compañera Bibiana Fernández sobre el sobrepeso de Tamara Falcó. "Ha cogido peso y se puede vestir de novia y de trapecista", ha comenzado diciendo la actriz. "Pero cuando se tomó las medidas con las vascas tenía otra talla... supongo que a ninguna vascas de este país le interese decirle que no a Tamara Falcó por la trascendencia que tiene. Wes Gordon (diseñador creativo de Carlina Herrera) se va a encontrar con una mujer que no es la mujer que él recuerda del reality donde ella fue a visitarle. No me estoy metiendo con ella".

"La Reina Letizia habló muy claramente de este tema. Y tiene toda la razón del mundo. En países como España, Italia, Grecia, Portugal... sobre todo en los países del Mediterráneo, tienen un problema de sobrepeso los niños y mucha gente", ha destacado Lequio ante las cámaras.

El ex de Ana Obregón se ha mostrado muy tajante sobre el físico de Tamara Falcó, a quien se ha visto con algo más de peso en sus últimas apariciones públicas. "Si repasamos la foto de este fin de semana, vemos como el perímetro de Tamara es el doble del de su madre. Eso tiene repercusión en la elección del traje de novia, ya que ella muy a disgusto con sus formas", ha espetado.