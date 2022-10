Anunciaron que la entrevista de Ortega Cano iba a ser un bombazo en ‘El programa de Ana Rosa‘. Si bien no aclaró demasiado acerca de su situación con Ana María Aldón, lo cierto es que dejó grandes titulares. Entre otros, las palabras que le dedicó al final de su encuentro con Ana Rosa Quintana. «Te prometo una cosa. Mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña!», dijo, palabras que se convirtieron en Trending Topic en Twitter, donde no dejaron de sucederse memes con el diestro como protagonista. Han sido muchas las críticas contra él, pero también hay quien le ha defendido como, por ejemplo, el caso de Alessandro Lequio, quien públicamente ha querido brindarle su apoyo.

«Lo vi totalmente sobrepasado por las circunstancias, de hecho, fue incapaz de leer un papel y por eso no se le puede reclamar el poco acierto en las palabras improvisadas. Las palabras no fueron desagradables, fueron surrealistas, nadie se puede sentir ofendido. Fue el grito de un hombre que se niega a pasar la última página de su vida. Estamos hablando de un hombre con unos orígenes muy humildes, que de niño no pudo ir al colegio, que ha tenido una vida muy dura que le ha ido dejando de plaza en plaza, que ha sufrido la muerte de su mujer y los problemas derivados empezando por el alcoholismo, el trágico accidente y el paso por la cárcel, si todo esto no provoca un mínimo de compasión es que no se tiene corazón«.

El italiano ha querido restarle importancia a las declaraciones de Ortega Cano al igual que ha hecho su jefa, Ana Rosa Quintana. Lejos de querer ahondar sobre la herida, ambos han quitado hierro al asunto sobre lo sucedido y han aclarado que Ortega era un manojo nervios antes y después de su entrevista. Eso sí, también hay colaboradores de televisión que entienden que Ana María se sienta mal tras la inesperada reacción de su todavía marido, prueba de ello que el propio Joaquín Prat se preguntara «cómo Aldón había aguantado tantos años a Ortega».

El que se ha mostrado verdaderamente arrepentido de todo ello es Ortega Cano, quien se ha confesado delante de las cámaras sobre lo vivido este lunes. Ha pedido disculpas muy avergonzado: «No soy persona de decir este tipo de cosas y estaba nervioso, pero lo dije sin mala fe y pido disculpas a todos los que se haya molestado (…) No lo tenía pensado, lo hecho, hecho está, pero pido disculpas».