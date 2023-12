Primeras palabras de Alessandro Lequio sobre su sonada ausencia en el bautizo de Ana Sandra

Este domingo fue un día muy especial en la vida de Ana Obregón. La presentadora celebró el bautizo de su hija Ana Sandra, rodeada de sus hermanos y su círculo más íntimo de amistades. La ceremonia se celebró en la iglesia Nuestra Señora de la Moraleja, en Madrid, el mismo templo en el que su hijo, Aless Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 (y padre biológico de la pequeña), fue despedido por sus seres queridos un mes después de su fallecimiento. Ese día, tan lleno de emociones para el clan Obregón, estuvo marcado por una importante ausencia: la de Alessandro Lequio. El italiano, que aún no conoce a su nieta, no estuvo presente, lo que pone nuevamente sobre el tapete las diferencias entre ambos.

Vídeo: Europa Press

Lequio, rotundo: "No tengo absolutamente nada que decir"

Es de dominio público que Alessandro Lequio aún no ha encontrado el momento para conocer a la niña, quien es a la vez hija y nieta de Ana Obregón. Aunque la niña tiene casi nueve meses (los cumplirá el próximo día 20), el italiano no ha visto aún a su nieta. Es un asunto del que prefiere mantenerse en silencio. Sin embargo, este lunes por la mañana no le ha quedado más remedio que hacer frente a este asunto cuando se ha topado con la prensa gráfica poco después de salir de su domicilio en la capital y antes de dirigirse a su lugar de trabajo, el plató de 'Vamos a ver'. "No tengo absolutamente nada que decir", ha lanzado, de manera categórica, después de que le preguntaran por el bautizo de la niña. Tampoco ha querido pronunciarse sobre los motivos por los que declinó la invitación de su ex a asistir a la cita. Fiel a su línea de mantener silencio, ha dado la callada por respuesta al resto de cuestiones que se le han planteado sobre este delicado asunto familiar.

Ana Obregón, -a la que vimos en el bautizo acompañada de sus hermanos Celia, Amalia, Javier y Juan Antonio, así como su amiga y representante, Susana Uribarri, y su mejor amigo, Raúl Castillo, entre otros invitados-, nunca ha tenido reparos en tender puentes a Lequio. "Las puertas de mi casa están abiertas. La niña tiene muchas ganas de verte. Le he enseñado fotos tuyas. Es la hija de tu hijo. Estoy deseando que Anita conozca a tu hija y me encantaría que vinieras con María a casa. Aless se lo merece", afirmaba recientemente durante una entrevista en el programa 'TardeAR'.

Ana Obregón, sobre la negativa de Lequio a conocer a su nieta: "He aprendido a aceptar a las personas como son"

En estos nueve meses de vida de Ana Sandra, la actriz y presentadora ha respetado la decisión de Lequio de no conocer a su nieta. "He aprendido a aceptar a las personas como son y ha relativizar los problemas que tenemos todos. Ya me da igual todo. Yo solo quiero quedarme con mi Anita y darle todo el amor hasta que pueda", ha recordado. Y aunque el distanciamiento ha resultado inevitable entre ellos, sigue deseando que su expareja conozca a la pequeña. Asimismo, ha recalcado que no le importa criar a la hija biológica de Aless -y su hija legalmente- en solitario. "Ella tiene que saber todo, que su papá está en el cielo y que su papá es un héroe. Tiene que saber que fue la última voluntad de su padre de que estuviera en el mundo”, ha destacado.

A sus 68 años, Ana ha encontrado en Ana Sandra el motor de su vida. Prueba de su felicidad son las imágenes en el bautizo de su bebé. Todo eran sonrisas y felicidad. El día que recibió el sacramento del bautismo, la niña llevaba el mismo vestido de cristianar que llevó en su momento su padre, Aless Lequio. Después de la ceremonia en la iglesia congregó a sus allegados a una fiesta en su casa de La Moraleja. A la fiesta asistieron cerca de 30 personas. Muchos albergaban la esperanza de que, quizás en el último momento, Lequio hiciera acto de presencia para ver a la pequeña. Pero no fue así. El reencuentro entre Alessandro y su nieta aún tendrá que esperar...