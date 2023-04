Alessandro Lequio responde si quiere conocer a la hija de Ana Obregón: "A mí me gustan los míos"

Todas las miradas este miércoles 19 de abril estaban puestas en Alessandro Lequio. ¿El motivo? El lanzamiento del libro de Aless, 'El chico de las musarañas', el cual está basado en la biografía del joven y en el que incluso Ana Obregón descubre que estuvo a punto de suicidarse. Un desgarrador relato al que le siguen otros episodios por los que inevitablemente ha sido preguntado el italiano en 'El programa de Ana Rosa'. Aunque en un principio se mostraba ausente y pendiente de su teléfono, poco después no ha podido evitar escuchar preguntas para él un tanto incómodas.

La llamativa reacción de Alessandro Lequio

"No hablo de este asunto, que cada uno piense lo que quiera", ha dicho cuando Joaquín Prat le ha preguntado si es cierto que habla todos los días con Ana Obregón, tal y como ella ha asegurado. Aunque no ha querido revelar si le gusta que Ana hable de él en la prensa, ha dado una respuesta con la que podría haberlo dicho todo. "¿Tú qué piensas?", le ha dicho al periodista Antonio Rossi. Además, ha insistido en que los niños que le gustaban "eran los suyos", otra puntualización que llegaba cuando le preguntaban si quería conocer a la hija de Aless, Ana Sandra. "¿Te apetece conocer a esta niña?", decía Cristina Tárrega, a lo que él contestaba: "Me gustan los míos".

Alessandro Lequio ha sido parco en palabras una vez más y, aunque ha repetido las mismas frases en varias ocasiones, ha dado a entender que quiere desvincularse de este asunto. No ha querido entrar en polémicas, ni aclarar si conocerá a la hija de Ana Obregón cuando regrese a España, eso sí, ha insistido en que "le gustan sus niños", lo que podría descartar esta presentación en el futuro.

Preguntado por si ya tiene el libro en su poder, Alessandro Lequio ha explicado que no le han mandado ningún ejemplar a él. "No me ha mandado un ejemplar. Lo compraré. Lo entiendo porque todos los fondos están destinados a la fundación. No he pedido nada", ha puntualizado, algo que ha llamado la atención de los compañeros. Por otro lado, ha deslizado que su vida ya no está relacionado con Ana Obregón, sino con María Palacios y su pequeña: "Llevo 25 años casado y con una familia. Yo tengo otra familia. No tengo porque enterarme de la vida de otra gente. Es pasado remoto, mi vida es otra".

A pesar de que a Ana Obregón se le puede ver encantada, Alessandro Lequio muestra un comportamiento completamente diferente. Mucho más comedido y callado que la madre de su hijo, Alessandro Lequio ha vuelto a estar presente en el plató el mismo día en el que Ana Obregón.