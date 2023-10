Alessandro Lequio responde a la petición de Ana Obregón sobre su hija Ana Sandra

Está claro que Ana Obregón está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida junto a su nieta, Anita, que acaba de cumplir siete meses. Aunque conocemos todo acerca de la vida de la pequeña gracias a las publicaciones que hace en Instagram, donde la actriz cuenta con más de 1,2 millones de seguidores, esta ha dado el paso de visitar un plató de televisión para hablar de cómo se encuentra.

Ha sido en 'TardeAR', donde Ana Obregón lanzaba un mensaje rotundo a Alessandro Lequio: "Las puertas de mi casa están abiertas. La niña tiene muchas ganas de verte. Le he ensañado fotos tuyas. Es la hija de tu hijo. Estoy deseando que Anita conozca a tu hija y me encantaría que vinierais con María a casa. Aless se lo merece". Ahora, el italiano ha querido contestarle de manera rotunda a Ana Obregón.

Ahora Alessandro Lequio ha querido responder a este contundente llamamiento que ha hecho la actriz. Ha sido en el programa con el que colabora. "Alessandro Lequio, ¿qué tal el día?", empezaba preguntándole Joaquín Prat. El italiano ha preferido no dar muchos detalles en un principio: "Muy bien", respondía. "¿Vas a querer comentar algo? ¿Me ahorro preguntarte?", volvía a insistir el presentador de televisión. Lequio contestaba claramente: "No voy a comentar nada".

Alessandro Lequio reaparece tras el llamamiento de Ana Obregón

Sin embargo, Alessandro Lequio no se ha podido mantener en silencio mucho tiempo, ya que al ver cómo reaccionaban sus compañeros tras esta última frase, Alessandro Lequio se atrevía a aclarar algunas palabras de Ana Obregón: "Pero yo puedo hablar, palabras no me faltan". Y Joaquín Prat volvía a insistir: "Hablaremos de la entrevista que dio Ana Obregón a Ana Rosa Quintana, es inevitable hacerlo, sobre todo porque te alude a ti directamente, eres el abuelo de esa criatura".

En ese momento, Alessandro Lequio ha respondido: "Soy una persona educada, la respeto profundamente porque es la madre de mi hijo. Por una cuestión de higiene mental he decidido no hablar, soy incapaz de estar todo el día sacando este tema y por eso me mantengo en silencio". Además, sobre las ganas de la hija de Álex Lequio en conocerle, ha querido ser más que claro: "Una bebé de siete meses no tiene capacidad para desear conocer a alguien".

No mantienen relación desde hace un tiempo

Alessandro Lequio y Ana Obregón no mantienen relación desde hace meses. La actriz reconocía que el padre de Aless y ella siempre se han querido y que todavía le quiere. Respeta su decisión de no pronunciarse sobre la muerte de su hijo, pero no la comparte. Ella, en cambio, optó por no quedarse callada y hacer de cada día de su vida un homenaje al joven. "Para mí, el mayor orgullo de mi vida es ser la mamá de Aless". Tras deshacerse en halagos hacia el Conde, Ana Rosa Quintana le preguntaba directamente que ha pasado entre ellos. En la actualidad, su relación es nula.

"¿Por qué no le preguntas a él?", le contestaba Ana Obregón entre risas nerviosas. "A ver, yo ya le he preguntado y sé el motivo. Pero eso es algo que le incumbe solo a él contar", le indicaba la exreina de las mañanas reconvertida en reina de las tardes. Ahora bien, sí confesaba que le daba "pena" la situación. La actriz recordaba que Alessandro Lequio fue su gran apoyo para afrontar la inmensa pérdida que experimentaron ambos con el fallecimiento de Aless. "Él me ayudó y me acompañó en todo. Llevamos el testamento que lo había escrito Aless. Lo llevamos al notaria juntos", confesaba. ¿Conseguirá esta relación mejorar con el paso del tiempo?

Anita acaba de cumplir siete meses

El llamamiento de Ana Obregón llegaba poco después de que Anita, la hija de su hijo Álex Lequio, cumpliera siete meses. "7 MESES. Mi Aless: Solamente hay dos dias importantes en mi vida, el día que naciste, porque ese día me diste la vida… aunque luego el 13 de mayo de 2020 me muriera contigo. Y el día que nació tu hija el 20 de Marzo del 2023 porque ese día volví a vivir. Hoy hace siete meses que he vuelto a sonreír, y la mimo cada segundo con todo el amor que tú le darías. Vives cada segundo en nuestros corazones. Hoy celebraremos sus 7 meses contigo. Anita y yo te queremos eternamente. #felizcumple #7meses #volveravivir #amoresdemivida #anita #alessforever 🌟💗", escribía la actriz emocionada.