Alessandro Lequio ha vuelto a poner el panorama 'rosa' patas arriba con su último 'bombazo' sobre Gabriela Guillén. El colaborador de 'Vamos a ver' acudió al plató, custodio de una información clave sobre la madre del hijo de Bertín Osborne. Desde que la fisioterapeuta diera a luz y, más aún, desde su entrevista en 'De viernes', el conde no ha malgastado esfuerzos en cuestionar su credibilidad. Para él, el tiempo y el relato de la joven de 36 años despierta muchas dudas. No confía en ella, y así lo dejó caer en el programa de Telecinco hace una semana: "Tener un hijo es decisión de dos. Tenía mis dudas si era un accidente o una decisión unilateral. Desde el viernes mis dudas se han reducido mucho. Desde el momento en el que Gabriela dice que tenía ganas de ser madre y que era ella la que tenía controlado el tema. Blanco, leche", indicó sin pelos en la lengua en ese momento. Ahora, ha destapado la verdad sobre la relación paralela que la recién estrenada mamá mantuvo mientras estaba con Bertín.

Alessandro Lequio siembra dudas sobre quién es el padre del hijo de Gabriela Guillén

El nacimiento del hijo de Gabriela Guillén sigue copando un sinfín de titulares y minutos televisivos. No es para menos. La entrevista que concedió en 'De viernes' hablando sobre su relación con Bertín Osborne le ha vuelto a poner en el foco mediático. El cantante, por su parte, acudió recientemente a visitar a su hija Claudia Osborne al hospital tras dar a luz a su segundo bebé, Violeta. Un gesto que llamó poderosamente la atención de la fisioterapeuta, que no recibió la misma deferencia del madrileño tras el nacimiento del hijo que tienen en común. Alessandro Lequio, por su parte, volvía este jueves al plató de 'Vamos a ver'. Ahí volvía a descargar sus dudas sobre Gabi y sobre la posibilidad de que el cantante no sea el padre de su hijo.

"Yo sé por muy buenas fuentes que Gabriela compatibilizaba la relación de Bertín Osborne con un cubana guapísimo, de muy buen ver", ha sentenciado sin pestañear el colaborador. Unas declaraciones que ha corroborado Isabel Rábago, muy contundente: "Yo se quién es. Tiene nombre y apellido". El conde ha continuado explicando que estas revelaciones llegaron en su momento a oídos del cantante. De ahí que él haya exigido hacerse las pruebas de paternidad para confirmar que el hijo de la modelo es suyo. No es la primera vez que resuenan con fuerza los rumores sobre una relación paralela de Gabi mientras estaba con el ex de Fabiola Martínez. Sin embargo, nunca antes se habían aportado datos sobre la identidad del hombre.

El conde cuestiona las medidas que pudo tomar Gabriela Guillén para no quedarse embarazada

La reacción de Gabriela Guillén a las duras declaraciones de Alessandro Lequio no se han hecho esperar. Con una sonrisa en la cara, la fisioterapeuta soltaba una carcajada cuando los reporteros le han preguntado sobre su "amigo cubano". "Me parto, perdonadme, pero es que no puedo evitarlo, de verdad", indicaba entre divertida e irónica. Las contundentes palabras del colaborador de Mediaset son solo la continuación a una serie de comentarios que ha emitido al respecto en los últimos días. "Él dijo clarísimamente que no quería ser padre, y ella sí. Ella dijo que tomaba sus precauciones y todo. Cuando vas con una persona que te dice que toma sus precauciones, pues ancha es Castilla... Pero no hay que confiar", apuntaba recientemente. Esto en referencia a las primeras declaraciones que ofreció Bertín Osborne cuando se enteró que su expareja esperaba un hijo. "No es un niño buscado ni deseado", sentencio hace nueve meses, generando un aluvión de críticas a su alrededor sin precedentes.

En opinión de Alessandro Lequio, la relación entre Gabriela y Bertín carecía de sentimientos. Como mínimo, por parte del cantante madrileño. "Tú puedes tener una relación seria con una persona a la que ves una vez a la semana y otra a la que ves tres veces a la semana que sea un mero entretenimiento. Aquí nadie dice la verdad porque no hay una verdad absoluta y cada uno juega con sus versiones y sus intereses", sostenía.