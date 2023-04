Alessandro Lequio reaparece tras la polémica de Ana Obregón y su nieta

Alessandro Lequio reaparece en Galicia después de haberse ido alejando del ruido de la entrevista de Ana Obregón y su nieta por gestación subrogada. La noticia lleva en los medios semanas. Solo hace dos días, sin embargo, que se confirma que es su nieta, hija de Aless Lequio. En SEMANA adelantamos la adopción de la pequeña Ana Sandra en Miami hace una semana y, desde entonces, no se ha querido pronunciar de forma clara públicamente. No lo ha hecho ni en 'El programa de Ana Rosa', donde el miércoles pasado ya no acudió, ni con los reporteros a pie de calle. Sigue con esa actitud que mostró desde el principio y, aunque entiende la pregunta, las esquiva a su salida de una cafetería.

Vídeo: Europa Press

Aunque en esta ocasión esté solo, junto a él se encuentran disfrutando de este viaje su María Palacios y su hija Ginevra. El lugar escogido ha sido el municipio pontevedrés de Nigrán, un refugio perfecto y alejado de informaciones. Ambos no se esconden y disfrutan de los idílicos espacios naturales de la zona y de encuentros con amigos y familia, como César Vidal, ex de Sonsoles Ónega. El propio colaborador comparte a través de sus redes sociales estos momentos sin esconderse, como ha hecho en su comida en el restaurante Peixoto o en Casa Rita Baiona, ambos muy cercanos a la costa de Pontevedra.

No es la primera vez que Alessandro Lequio acude a Nigrán. Es, de hecho, el lugar al que acude cada vez que puede para relajarse y desconectar. Tal como pudimos conocer en exclusiva en SEMANA por su entorno, todo lo que se ha dicho sobre su hijo Aless Lequio y Ana Obregón le han generado malestar emocional. Le han removido, se le ha hecho "cuesta arriba" y no quiere que se vuelva a abrir este capítulo: "Quiere cerrar heridas, no abrirlas. También que su hijo deje de ser actualidad".

Clemente Lequio, hijo mayor de Alessandro Lequio, se pronuncia sobre Ana Obregón

La noticia de Ana Obregón, su nieta Ana Sandra y su proceso de gestación subrogada ha sacudido, también, a la prensa internacional. El debate generado en España ha salpicado a otros países, que se sorprendían de la decisión de la actriz con 68 años. Además de los protagonistas, otro de los rostros del entorno que se han pronunciado ha sido Clemente Lequio. El hijo mayor de Alessandro Lequio habría mostrado su alegría con la noticia al colaborador de 'Ya es mediodía' Iván García. Este aseguraba ante las cámaras de Telecinco que, aunque no se ha puesto en contacto con ella, sí estaría planteándose acercarse: "Está pensando muy seriamente mandarle un mensaje porque le gustaría conocer a la niña".

Estas palabras serían todo un apoyo público en esa decisión de cumplir el último deseo de Aless Lequio, su hermano, fallecido en mayo de 2020. Planteada la posibilidad de que pudiera volver a ser madre de nuevo, lo vería incluso bien: "La aplaude, apoya e, incluso, la anima si Ana decide tener más hijos de Aless Lequio". Su posición es totalmente opuesta, a priori, a su madre, Antonia Dell'Atte. Al poco tiempo de conocerse la noticia, la italiana público un polémico vídeo que, aunque no la señalaba, se podía intuir que dirigía a la situación de Ana Obregón. "Me gusta Miami que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas “patéticas e insoportables “ y sobretodo egoísta y egocentrismo… Huir siempre!! Mamma mia", escribía y compartía muy decidida.