Alessandro Lequio prometió a su hijo Aless que sería padre si moría

"Si me pasa algo, acordaos que dejé una muestra en el laboratorio de Nueva York. Quiero tener hijos, aunque ya no esté. Es mi deseo, prometedme que lo vais a hacer", dijo Aless Lequio a su familia antes de morir. Así lo asegura Ana Obregón en el libro que acaba de ver la luz, una petición ante la que sus padres reaccionaron. Con el deseo cumplido, hay quien se pregunta si en esa conversación estuvo también Alessandro Lequio. El italiano ha dejado claro que está siguiendo exactamente los mismos pasos que hubiera seguido su hijo, pero ¿estaba allí? La actriz asegura que sí.

Ante el ruego de Aless Lequio, Ana Obregón le prometió que cumpliría esta y cada una de las promesas que él le hiciera jurar. Estaba convencida de que su hijo se curaría, pero accedió y le dijo de viva voz que podía confiar en su palabra. "No digas eso tú tendrás tus cinco hijos cuando estés bien, pero si es lo que quieres oír...te lo juro", respondió Ana. Solo unos segundos más tarde, Alessandro Lequio le prometió también a Aless que haría lo posible porque tuviera descendencia, aunque él ya no estuviera y se tuviera que recurrir a una técnica de reproducción asistida. "Yo también, te lo juro", dijo rotundo Lequio. Con ello vuelve a quedar claro

Un pacto que Ana Obregón llevó a cabo desde el más absoluto silencio y que se ha hecho público recientemente. La intérprete no puede estar más feliz con la llegada de Ana Sandra, un bebé muy deseado por ella y de la que muy pocas personas de su entorno conocían su existencia. Y es que Ana se esforzó por no contar nada a casi nadie de su círculo: "Tú y yo tenemos un pacto secreto, único y milagroso que hicimos en tu última semana de vida en el hospital". De este modo, da detalles de cuándo y cómo surgió este acuerdo entre ellos, un ruego hecho ante sus progenitores y que ella no ha dejado en el olvido. De este momento habló en una reciente entrevista, donde incluso comentó la existencia de un testamento ológrafo, del cual en SEMANA te dimos varios puntos reseñables.

Hay para quien llama la atención el silencio de Alessandro Lequio. El tertuliano no quiere decir nada acerca de cómo se siente, tampoco qué opina de la decisión de Ana. Fue este miércoles 19 cuando le preguntaron si tenía intención de conocer a la pequeña, instante en el tiró balones fuera, pero con cuya frase dijo mucho sin decir. "A mí me gustan los míos", apuntó. El padre de Aless no alimentará polémicas, tampoco formará parte del camino que Ana ha decidido tomar.