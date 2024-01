Alessandro Lequio se posiciona respecto al último comunicado de la fundación

El nombre de Ana Obregón ha sonado con fuerza en los platós de todo el país en los últimos días por motivos que probablemente nunca hubiera deseado. La protagonista de ‘Ana y los 7’ se situaba en el ojo del huracán al salir a la luz supuestas irregularidades económicas en torno a la Fundación Aless Lequio. Unas durísimas acusaciones sobre las que la actriz se ha defendido, Alessandro Lequio también ha hablado y ahora la propia organización ha emitido un comunicado contundente.

“Ante las noticias e informaciones erróneas y carentes de toda veracidad que vienen sucediéndose en los últimos días a través de diferentes medios, venimos a manifestar que las cuentas reflejan con lealtad la realidad económica de la misma”, ha comenzado indicando la Fundación Aless Lequio.

El escrito no ha quedado ahí, y han seguido demostrando que la organización no tiene nada que esconder en términos económicos: “Cumplen escrupulosamente las exigencias legales de transparencia y depósito público. Ante el daño reputaciones, apelamos a la profesionalidad de los medios para que se abstengan de dar pábulo a informaciones no contrastadas. Todo ello, con reserva de cuantas acciones legales, civiles y penales correspondan tanto por las manifestaciones ya vertidas como por las que puedan continuar produciéndose”, sentencia con total rotundidad.

Este documento, emitido en ‘Vamos a ver’, ha hecho que Alessandro Lequio vuelva a pronunciarse sobre el asunto: “Mira, a mí lo único que me preocupa es la fundación. El comunicado corrobora punto por punto lo que yo he estado diciendo estos días, no difiere ni una coma, está al día totalmente en todo”, ha indicado, visiblemente cansado y sin ganas de sacar el tema de nuevo después de varios días hablándolo.

Por si fuera poco, el conde ha dejado clara cuál es su postura y qué es lo que verdaderamente le molesta de todo lo que ha salido a la luz: “A mí lo que me preocupa es que se ensucie el legado de mi hijo, que es inmaculado, porque las cuentas están clarísimas. Esto es una historia de Ana y no de la fundación, esto es así… La fundación tiene sus fondos y proyectos. Todo lo que venga será bienvenido, pero nadie está obligado a nada”, ha continuado.

Alessandro Lequio sale en defensa de Ana Obregón pese a las circunstancias: "Es una mujer honrada e íntegra"

Además, ha querido lanzar un capote a Ana Obregón en una situación que no está siendo en absoluto favorecedora para su imagen: “Ana es una mujer honrada e íntegra que siempre cumple con sus compromisos. Que haga todo lo que quiera y considere, pero ella se ha comprometido públicamente a donar los frutos de sus exclusivas y por lo visto no lo ha hecho y por eso todo esto ha estallado y de alguna manera ha ensuciado la fundación”, ha comentado.

Para poner punto final a sus declaraciones, el colaborador ha querido separar la labor de Ana respecto a la de la fundación: “Ella se comprometió a que parte del dinero de, no solo exclusivas, sino colaboraciones con productos de cosmética fueran destinadas a la fundación. La clave de todo es muy fácil, la fundación es la fundación y Ana es Ana (…) No tengo nada más que añadir. Llevo días hablando de lo mismo, me he mantenido al margen, todo sobre mi hijo no quiero hablar, pero se está tocando el legado de mi hijo y no en esta casa sino en otra, se están mezclando ambas cosas. Si Ana no ha hecho esto ahora será porque algo le ha surgido, no lo sé, pero no me cabe duda de que lo hará”, ha zanjado.