Las declaraciones de Shakira no han dejado indiferente a nadie. El entorno de Piqué se encuentra decepcionado, pues creen que esto no ayudará a las negociaciones con los abogados, sino todo lo contrario. También han generado un gran impacto en la crónica social, donde muchos han dado su opinión acerca de su postura. La artista asegura que ha vivido sus días más oscuros, no tener ganas de enamorarse e incluso ha tratado su problema con Hacienda tras ser acusada de presunto fraude fiscal: «Tengo que luchar por lo que creo; porque estas son acusaciones falsas (…) Tengo la confianza de haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día». Precisamente hablando de este asunto ha reconocido haberse mudado a España por amor, unas palabras que según Alessandro Lequio suponen toda una contradicción.

«Lo que tiene que hacer Shakira es ponerse de acuerdo, porque ahora dice que tuvo que renunciar a su carrera y quedarse en Barcelona. Cuando Hacienda le preguntó por su residencia dijo que prácticamente estaba todo el año fuera de Barcelona por motivos de trabajo y que por eso no tributó en España. Que se aclare», dice el italiano. Su cabreo llega tras haber leído la explicación de Shakira sobre su traslado a Barcelona, del cual no se arrepiente en absoluto y con el que, según Lequio, reconocería estar viviendo en la ciudad condal. Cabe señalar que la Agencia Tributaria mantenía que la cantante había residido en España entre 2011 y 2014, pese a que ella alegaba que tenía su residencia en Bahamas, por lo que no tributaba en nuestro país.

«Gerard quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacer eso en su lugar. Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente», comenta Shakira en su encuentro con ELLE.

Ella se ha querido defender asegurando que fueron contra ella, pues «al ver que salía con un ciudadano español, empezaron a salivar». Esta justificación podría no ser suficiente y es que la Fiscalía pide 8 años de cárcel para ella, siendo hace tan solo unos días cuando Juan Ransés Pérez, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, se pronunció sobre cuántas posibilidades existían de que ingresara o no en prisión. «No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que en España hay convictos actualmente en la cárcel que están cumpliendo su pena por un delito fiscal, por lo que en función de los hechos que se acrediten dentro del juicio oral podría determinar que tiene que ingresar en prisión, salvo que la indulten», aseguró.