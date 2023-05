Alessandro Lequio, ¿nueva indirecta a Ana Obregón tras opinar sobre la paternidad de Robert De Niro?

'El programa de Ana Rosa' trató durante esta mañana la noticia sobre la nueva paternidad de Robert De Niro. El actor confesó en una entrevista que se acababa de convertir en padre por séptima vez a los 79 años y desataba las opiniones. "¿Se acuerdan ustedes del debate que surgía con la 'maternidad' de Ana Obregón por su edad pues Robert De Niro daba la noticia en una entrevista", introducía Joaquín Prat el vídeo que prepararon para los espectadores. Después de comparar ambas situaciones, la de la presentadora y el actor, cada uno daba sus opiniones. Alessandro Lequio, uno de los rostros del día, lanzaba muy seguro la suya: "Estoy de acuerdo con vosotros, a partir de determinadas edades hay que pensar un poco en el futuro de los niños".

Su opinión es extrapolable al caso de la que fue su ex pareja y su maternidad aunque no dijera en ningún momento su nombre ni la referencia. "Lean entre líneas", terminó el presentador de cambiando de tema tras las últimas palabras del colaborador. "Por mucho que viva Robert va a ser huérfano de padre aunque es verdad que tiene una madre joven", entiende el conde pensando en la edad del actor y en la decisión de ser padre de nuevo. Es un caso parecido, a su entender, con el del padre de Julio Iglesias, 'Papuchi', que "tenía una mujer de 40 años". Es muy contundente y todo esto le parece "una locura" a estas alturas.

"No sé qué es peor, criar un huérfano o crear un dependiente de enfermos", exponía. Sinceramente no lo sé". Si hay una diferencia entre todos estos casos, incluido el de Ana Obregón y el nacimiento del bebé en Miami, es que "es verdad, va a ser huérfano de padre este niño pero tendrá probablemente una madre". Suavizó sus palabras terminando con un hipotético "la vida nunca se sabe" pero, los medios y las redes sociales ya se hacían eco de su directa opinión. No es la primera vez que se refiere a Ana Obregón sin nombrarla. Su programa trata el tema y él, como considera, opina siendo más general. "A mi me gustan los míos", dedicó hace unas semanas cuando se planteaba la posibilidad de que pudiera conocer a la recién nacida.

Ana Obregón y la comparación con el trato a Robert De Niro: "Es que desgraciadamente el machismo existe"

Sin pronunciarse sobre las palabras de Alessandro Lequio, Ana Obregón continúa muy activa a través de sus redes sociales. La presentadora sigue utilizando su exposición para dar su opinión y promocionar 'El chico de las musarañas', el libro que terminó de su hijo Aless Lequio. Horas más tardes de que su ex pareja se pronunciara en 'El programa de Ana Rosa' ella decide seguir a lo suyo. La noticia de la nueva paternidad de Robert De Niro se ha convertido desde que se conoció en debate. Rápidamente surge la comparativa sobre las críticas que la presentadora recibe desde hace meses y las que el actor afronta ahora. Y es esto lo que le ha llevado a significarse públicamente.

Una seguidora era la que daba el primer paso y realizaba una publicación resaltando todo esto. "No veo que sea noticia. Parece que su edad no importa pero la de Ana Obregón sí. Hipócritas", escribe. La actriz, al ver estas palabras, reaccionó y rápidamente se hizo eco: "Es que desgraciadamente el machismo existe", escribía sin ningún tipo de duda . Aunque el mensaje sea escueto es muy directo, reafirmando lo que piensa y agradeciendo lo recibido con un corazón rojo para terminar.