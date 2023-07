Una vez más, Alessandro Lequio ha respondido sobre lo que supone para él que el nombre de su hijo esté en boca de todos. Aless Lequio falleció el 13 de mayo de 2020 con apenas 27 años como consecuencia del sarcoma de Ewing que padecía. Desde entonces, el italiano ha afrontado su duelo en silencio. Muchas cosas cambiaron de la noche a la mañana cuando se supo que Ana Obregón había tenido una hija, Ana Sandra. Una niña nacida por gestación subrogada gracias al esperma donado por su vástago antes de morir. Aquello puso patas arriba a la opinión pública. Y el nombre de Aless ha vuelto a estar en boca de todos... muy a pesar de la voluntad del italiano.

El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' ha explicado que, pese a las informaciones que genera a diario la existencia de su nieta Ana Sandra, él no piensa hablar de la vida de su hijo. ¿El motivo? Desea respetar lo que cree sería su expreso deseo al respecto. "De mi hijo he decidido no hablar porque a él no le gustaría que lo hiciese. Ni de él ni de nada cercano a él", ha destacado en una entrevista a 'El Mundo'.

Lequio lleva más de 25 años trabajando en televisión y está muy acostumbrado a la exposición mediática. No lo lleva mal. "No puedes hacer nada para evitarlo tienes que aprender a convivir con ello. Lo absurdo es esa gente que rentabiliza la fama, pero luego quiere tener sus horas de libertad. La popularidad es un trabajo a tiempo completo, no hay vacaciones ni días libres", dice en el citado diario. Eso sí, lo relacionado con su hijo Aless es algo distinto. No siempre le ha resultado fácil digerir la cantidad ingente de informaciones que se han escrito sobre él a raíz de la polémica maternidad de Ana Obregón y la publicación del libro 'El chico de las musarañas', basado en la experiencia del joven y de la presentadora ante la enfermedad.

A sus 63 años, Lequio se considera bastante inmune a las críticas. "Me dan igual las sonrisas del público y lo políticamente correcto", reconoce en el diario. "En esta vida lo mejor es ser auténtico y eso es lo que valora la gente".