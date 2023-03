Alessandro Lequio lleva unas horas de lo más intensas. El colaborador de televisión se ha visto salpicado, como no podía ser de otra manera, por culpa de la reciente maternidad de Ana Obregón a sus 68 años. Este martes daba a entender en el plató de 'El programa de Ana Rosa' que conocía todo acerca de la decisión de la actriz de 'Ana y los siete'. "Lo sé todo", declaraba rotundo sin querer añadir nada más.

Sin embargo, este miércoles ha vuelto a estar presente en el club social del programa con el que colabora y ha reculado. Ha asegurado que no conocía todo acerca del proceso en el que estaba inmersa Ana Obregón, demostrando así que prefiere desentenderse de este tema tan polémica. Además, deja claro que "fue reciente mi conocimiento de toda esta historia". "Yo creo que no conocía parte porque me están contando cosas de las que no estaba al tanto. Mi conocimiento llega hasta cierto punto", ha confesado.

Ahora Alessandro Lequio recula y dice no conocer todo el proceso

Estas palabras contrastan con las que dijo este pasado martes, cuando estalló la bomba. Tras conocerse la noticia, SEMANA se puso en contacto con Alessandro Lequio para saber qué piensa de este paso tan decisivo. Su reacción inmediata fue el silencio. “No quiero hablar de este tema” nos contestaba este martes, poco después de que nuestra revista diera a conocer esta información. Ana Rosa Quintana le preguntó por el tema. Visiblemente serio y con pocas ganas de hablar, ha dejado claro que no piensa profundizar en ello: "Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional espero que entendáis que no voy a decir nada de este tema ni ahora ni nunca".

Lequio daba a entender que ha estado al tanto de los planes de Ana desde el principio: "Lo sé todo". Tenía conocimiento también de cómo, cuándo y dónde Ana haría realidad su sueño de tener un bebé entre sus brazos. "De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones, pero hoy no es el día para hacerlo. Se entendería en un único sentido y sería absurdo", espetaba. "Sé que me entendéis y así me voy a quedar", añadía.

Una noticia que Ana ha llevado en secreto

Ana Obregón ha llevado este asunto en el más absoluto de los secretismos. Muy pocas personas de su entorno más íntimo lo sabía. De hecho, solo su hermana Celia y él estaban al tanto de sus planes. “Ella está encantada, súper ilusionada, se le ha ido la tristeza de la cara, aunque en el alma siempre la vaya a tener. Pero este bebé le va a dar vida, le va a devolver las ganas de vivir, como siempre ha tenido”, nos cuenta a SEMANA un buen amigo de Ana. Ella, horas después de conocerse la noticia bomba, pronunciaba sus primeras palabras: "Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir".

La intérprete daba la bienvenida a su hija Ana, quien acaba de llegar a su vida y quien sin duda pasará a convertirse en su motor vital. Fue el pasado 20 de marzo cuando el bebé nació en el Hospital Memorial Regional Hospital en Miami, días que Ana ha querido vivir de cerca y que demuestran la ilusión con la que ha afrontado la noticia, un giro que pocos esperaban que tuviera lugar. Así nos lo revelaba a SEMANA su representante y amiga, Susanna Uribarri: "Creo que ahora Ana ha recuperado la alegría y tiene motivos de sobra para vivir. Ana está feliz. Ahora está muy feliz". La misma versión que nos transmite su amigo Raúl Castillo, a quien considera "un hermano": "Hacía años que no la veía sonreír así (...) me escribió Ana para decirme que si podíamos hacer una videollamada y allí me contó todo. Se me llenaron los ojos de lágrimas de la emoción". Reacciones muy esperadas y que ahora se suman a la de la propia protagonista, Ana Obregón, quien solo dos días antes del nacimiento de su bebé cumplió 68 años.