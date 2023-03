Alessandro Lequio llamó a Kiko Hernández para preguntarle sobre gestación subrogada "semanas después de morir Aless"

El país está conmocionado. Desde que SEMANA adelantara en exclusiva que Ana Obregón se ha convertido en madre, miles de personas comentan la importantísima decisión que ha tomado. Repite la experiencia de la maternidad a los 68 años. Y casi tres años después de haber perdido a su único hijo, Aless Lequio, quien falleció el 13 de mayo de 2020 después de dos años luchando contra el cáncer. Nada más darse a conocer la noticia, todas las miradas se han puesto en Alessandro Lequio. Antes de que lanzáramos las informaciones sobre la niña que entra en la vida de la actriz, desde SEMANA nos pusimos en contacto con el italiano. Este no negó la noticia. Serio, nos contestaba: “No quiero hablar de este tema”. Horas después, en 'El programa de AR'. Ana Rosa Quintana y sus compañeros de programa le han sacado el tema. "Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional espero que entendáis que no voy a decir nada de este tema ni ahora ni nunca", respondía.

"De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones, pero hoy no es el día para hacerlo. Se entendería en un único sentido y sería absurdo", detallaba. "Sé que me entendéis y así me voy a quedar", añadía. También dejaba claro que en todo momento ha estado informado de lo que Ana pensaba hacer: "Lo sé todo". No ha confirmado si le parece bien o mal la decisión de su ex de recurrir a la gestación subrogada. Este miércoles, Kiko Hernández ha revelado que este se puso en contacto con él para pedirle información sobre esta vía para tener hijos. Y es que él es padre de dos hijas que nacieron por este mismo método, muy común en Estados Unidos, donde él hizo el proceso. "Yo no soy amigo de Alessandro Lequio y de Ana Obregón pero me pareció un tema muy íntimo. Alessandro Lequio se puso en contacto conmigo y me preguntó todo tipo de informaciones", ha destacado el colaborador de 'Sálvame'. "Hablo de tres o cuatro semanas después de fallecer Alessandro... A las tres o cuatro semanas no te puedes plantear siquiera iniciar ese proceso".

"Cuando me lo dicen, flipé", ha confesado Hernández. "Yo me volqué en darle la información... Sabía que se estaba haciendo mal un proceso de luto. Esto es algo que tienes que meditarlo mucho. Yo estuve muchos años intentándolo de una forma o de otra. Y lo que se tarda en el proceso son tres años. Yo intuía que el proceso era para Ana".

"Creo que Alessandro ha apoyado en todo momento a Ana. No creo que compartiera su decisión. Creo que lo habrán discutido. Entiendo que Alessandro le dijo: si lo quieres hacer, hazlo", ha subrayado. El madrileño se ha callado estas informaciones durante mucho tiempo porque le pareció un tema "muy personal" y que debía mantenerlo al margen de los medios: "Yo no se lo he contado absolutamente a nadie. Es un tema muy íntimo como para ir contándolo".

"Lequio no solo se pone en contacto conmigo sino que ayuda a Ana con toda la gestión... abogados, el proceso, dónde se puede hacer", añadía Kiko en su conversación con Jorge Javier Vázquez. "Acababa de fallecer su hijo... Yo no creo que sea el momento de hacerlo. A las cuatro semanas no te puedes plantear una gestación subrogada. Es mi opinión... Hay gente que fallece un hijo y le pasa algo y su recurso es tener otro hijo. Si esto la ha ayudado a sobrevivir... El dolor por la muerte de su hijo lo ha canalizado de esta manera".