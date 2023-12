Lequio la lía con Isabel Preysler tras llamarla "momia"

Isabel Preysler ha vuelto al foco de la noticia tras el estreno de su esperado 'docureality', que ya se ha estrenado en la plataforma Disney+, 'Isabel Preysler: Mi Navidad'. Un documental en el que, por primera vez, la reina de corazones abre su más estricta intimidad a las cámaras con motivo de una de las fechas más señaladas para ella. La producción ha suscitado numerosos comentarios entre el público, sobre todo entre sus seguidores, que están encantados con descubrir esta faceta hasta ahora desconocida de Isabel. Pero también ha dado lugar a las críticas, y alguien que no se ha cortado un pelo ha sido Alessandro Lequio, que ya ha desatado la polémica con sus declaraciones.

En el plató del programa 'Vamos a ver’ de Telecinco, no tardaron en comentar el nuevo proyecto de la madre de Tamara Falcó, y Alessandro Lequio no dudó en arremeter contra el físico de la 'socialité': “La vi como una momia”, afirmaba. Pero eso no fue todo, aseguraba que tiene claro que Isabel ya no es tan feliz desde que rompiera su relación con Vargas Llosa, con quien Isabel Preysler rompió la Navidad de 2022 después de ocho años de noviazgo: "Ya no tiene el brillo que le daba el Nobel”. Las declaraciones de Lequio no han dejado indiferente a nadie, ni siquiera a la propia Isabel. Según apuntan amigos de la reina de corazones en 'La Razón', se enteró del comentario del colaborador gracias a la llamada de una amiga y se mostró completamente indignada.

"Se agarró un enfado tremendo", han dicho sus amigos, Isabel "no comprende la actitud de Alessandro, con el que, además, nunca ha mantenido la menor relación". Además, esto no fue todo lo que dijo Alessandro, con toda la ironía del mundo, quiso bromear: "Mira, lo mejor de este posado es el árbol de Navidad que tiene detrás con 400 bolas y 200 luces, que ha montado mi cuñada, Natalia Palacios. Le ha costado muchas horas de trabajo”, ha afirmado.

No ha sido la única que ha atacado a la 'socialité' y su documental. También se quedó a gusto Carmen Lomana, que afirmó que no le gustaría "convertirse en una caricatura" y calificó el programa de "aburrido y vulgar": "Hay que hacer algo de lujo de verdad, no cosas tan vulgares", señalaba en referencia a una escena en la que Isabel aparece un día normal desayunando en su casa. "Desayunando con una bata estampada que hacía juego con la cortina", añadía. Además, considera que presume de un amor por la Navidad que no es de su agrado: "Me ha parecido aburrido, pero lo que yo he visto es un hogar americano no español. Regalos, regalos, regalos. Cero espiritualidad".

Los ataques de Lomana, además, no se limitaban a la decoración o el estilo de Isabel, también ha sido dura con su estilo de vida: "No entiendo la fascinación por esta mujer, a mí no me gustan las mujeres que son algo solo por ir colgadas del brazo de alguien importante".

Una oportunidad única para ver a Isabel Preysler en la más estricta intimidad

Es por todos sabidos que las festividades navideñas son una de las épocas favoritas de Isabel Preysler. Y este año más que nunca. La madre de Tamara Falcó ya ha estrenado su 'docuserie' y desde luego, no ha dejado indiferente a nadie. Gracias a este nuevo proyecto, todos podemos ver cómo es el día a día de la 'socialité', con detalles que abarcan desde cómo cuida de su alimentación, cuáles son algunas de sus aficiones y manías más desconocidas. Muchos detalles privados que, hasta ahora, no eran de dominio público ni mucho menos. También podremos presenciar cómo afronta los momentos de soledad (que valora mucho) que experimenta dentro de su gran vivienda madrileña.

Por supuesto, para su documental en Disney+, Isabel Preysler ha contado con la 'actuación' estelar de sus hijos y nietos. Ana Boyer y Tamara Falcó son dos de las grandes 'actrices secundarias' que acompañan a su madre en esta aventura insólita. Las tres mujeres protagonizarán momentos típicos madre-hija en los que podremos descubrir cómo es su verdadero trato a puerta cerrada.

Ana Boyer da el salto a la televisión

Ana Boyer sigue los pasos de su madre, Isabel Preysler, y de su hermana, Tamara Falcó, y ya prepara su debut en televisión. Será de la mano del nuevo talent culinario de RTVE, 'Bake Off: famosos al horno'. Un programa, presentado por Paula Vázquez, en el que catorce personajes famosos lucharán por consagrarse como mejor pastelero o pastelera de España y ganar un premio que donarán a la ONG de su elección.