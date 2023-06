Alessandro Lequio lanza un nuevo reproche a Ana Obregón: "Hay otras formas de conseguir dinero para la fundación"

La reaparición de Ana Obregón ante los medios de comunicación sigue dando que hablar. Aseguró que el libro de su hijo, 'El chico de las musarañas', era una "obra de una madre mutilada" y recordó incluso la llamada telefónica que le hizo Aless desde el más allá. Llamativas palabras por las que de nuevo Alessandro Lequio ha sido preguntado un día después. El italiano ha dejado claro cuál es su opinión acerca de la forma con la que Ana está recaudando dinero para la fundación que lleva el nombre de su hijo y que destina sus fondos a la investigación contra el cáncer.

"Yo creo que está bien que todo el dinero que se genere sea para la fundación, pero también hay otras formas de generar ese dinero y creo que lo de la fundación es una disculpa", ha dicho. Estas palabras que muchos han entendido como un zasca nos llevan a recordar la apreciación que hizo este miércoles cuando vio la rueda de prensa de Ana Obregón estando él en el plató. "Está en su salsa, es lo que le gusta", comentó. Un comentario que, por supuesto, no ha pasado desapercibido y que revela que, como dice Ana, no existe contacto entre ellos. Lejos de querer omitir qué pensaba, Alessandro dejó ver que cree que no aprueba cómo se está obteniendo ese dinero por parte de Ana. Llamó la atención que el italiano no quisiera ir a la presentación del libro, pero más aún su reacción.

Cabe señalar que Alessandro Lequio se confesó con SEMANA sobre cuál había sido su papel en la fundación de Aless Lequio. Nos relató que se había centrado en conseguir financiación, la cual se ha fijado en varios millones de euros. "Todo lo que ha conseguido la fundación ha sido gracias a mí. Tiene un capital de 4 millones de euros que yo he conseguido. Se trata de una herencia que yo he conseguido. Conseguí al señor, que era amigo mío, se enamoró del proyecto. Tristemente, ha fallecido", aseguró a esta revista. Una conversación en la que también habló de Ana y recordó que ella también se había dejado la piel para ello. Ni para él ni para Ana conseguir el dinero "ha sido un trabajo", solo algo que hacen en honor a su hijo, sin embargo, algo ha cambiado entre ellos.

Desde hace más de un mes Ana Obregón y Alessandro Lequio no han vuelto a hablar. La empresaria la que sacó a la luz en qué punto se encontraba su relación, confirmando así la información de SEMANA. No se mensajean desde hace semanas, pero Ana no pierde la esperanza de que Alessandro en algún momento quiera conocer a la pequeña Ana Sandra.