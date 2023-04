Alessandro Lequio lanza un nuevo reproche a Ana Obregón

Han pasado solo unas horas desde que Ana Obregón publicara una fotografía de su hija Ana para responder a las críticas que recibe por su maternidad. "A palabras necias oídos sordos … y os desea unas feliz noche", ha destacado en sus redes junto a una instantánea de su pequeña, con la que permanece en Miami. Las noticias sobre la actriz y presentadora no cesan. Más aún cuando nos encontramos a dos días de que se presente 'El chico de las musarañas', un libro en el que relata la lucha de su hijo contra el cáncer que provocó su muerte en el año 2020. Tal y como ha adelantado SEMANA, se conoce que Ana no tiene previsto viajar a España para dar a conocer el libro. ¿El motivo? No habrá acto 'oficial' ni convocatoria de prensa para mostrar públicamente este trabajo editorial. Este lunes, en el plató de 'El programa de AR', Alessandro Lequio ha respondido sobre esto. De paso, ha dejado constancia de lo que piensa respecto a las decisiones de su ex.

"La exposición pública en este contexto tan particular yo no la considero necesaria", asegura Alessandro Lequio

La primera cuestión sobre la que se ha pronunciado Lequio es sobre el lanzamiento de 'El chico de las musarañas'. Su compañero, Joaquín Prat, le ha preguntado directamente si piensa apoyar a Ana en esta iniciativa. Este ha hecho hincapié en que es de interés general saber "si vas a estar presente o si te vas a involucrar en esta historia es una iniciativa de Ana que es muy personal, que es la madre de Aless. Y ya está". El colaborador ha recordado, una vez más, que no desea hablar de lo relativo a Ana Obregón: "Yo por respeto a mi principio de silencio necesito no hablar más. Es que... sabéis que esta ha sido mi única postura y aunque he hecho algún comentario por la presión que he sentido, pero mi línea es no decir nada".

Minutos después, Lequio ha matizado un apunte sobre el apoyo que ha brindado a la presentadora en la Fundación Aless Lequio. "A la investigación contra el cáncer se ayuda con fondos y yo ahí yo he hecho una grandísima labor: 4 millones de euros". Con estas palabras se ha reafirmado lo que en su día adelantó a SEMANA: "Todo lo que ha conseguido la Fundación Aless Lequio ha sido gracias a mí". Asimismo, ha recalcado que "la exposición pública en este contexto tan particular yo no la considero necesaria". Deja claro que él haría las cosas de otra manera en todo lo que concierne a la ong que ambos han creado para recaudar fondos contra el cáncer.

Lequio ha dado respuesta también a los planes de Ana Obregón y el bautizo de la pequeña. Se dice que ella desearía que la pequeña recibiera este sacramento con el mismo traje de cristianar de su hijo Aless, pero este es propiedad del italiano, por lo que todo el mundo se pregunta si estaría dispuesto a cedérselo en un día tan especial. "En lo del tema del faldón, cada uno es muy libre de elucubrar con lo que sea, pero Ana, que yo sepa, no ha dicho nada de eso, ni se ha pronunciado sobre eso", ha zanjado.

Las palabras de Lequio, como ya es habitual, se pueden contar con cuentagotas. Sin embargo, todas y cada una de ellas tiene un enorme valor. Sabe bien lo que dice y cómo lo dice. Este lunes han vuelto a relucir sus diferencias de criterio con Ana Obregón, cuya sobrexposición mediática lo somete a "una enorme presión". Ana Rosa Quintana, que conoce bien su malestar, ha salido en su defensa con un bonito mensaje: "Le duele y cada uno con su dolor lo gestiona como puede, ni siquiera como quiere, sino como puede. En 'El programa de Ana Rosa' estamos respetando su dolor. Desgraciadamente nos fallece alguien cercano y hay gente que está hasta el último minuto y hay gente que prefiere vivirlo en soledad. Es respetable porque uno no es dueño de sus emociones. El dolor te invade".