Alessandro Lequio hace "un matiz muy importante" sobre el testamento ológrafo de su hijo Aless

Una mañana más, Alessandro Lequio se ha sentado en el plató de 'El programa de Ana Rosa', donde se ha mostrado especialmente parco en palabras. Ya lo dijo hace 24 horas. No quiere hablar más de la polémica maternidad de Ana Obregón. "Esta situación, como todo lo relacionado con Aless, es tremendamente triste. Es muy triste. Y hasta complicado, muy complicado. Hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir. Pero siento desilusionaros porque no voy a comentar absolutamente nada. En la vida cada uno lleva el luto como puede y como quiere", decía. Incluso pedía a sus compañeros de los medios de comunicación que dejen de preguntarle por este asunto. Es consciente de que este tema es de máximo interés nacional. Por ello, no ha podido evitar este martes hacer referencia al caso que ha trascendido nuestras fronteras para hacer una importante aclaración sobre el testamento de su hijo, Aless Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020.

Alessandro Lequio habla del testamento ológrafo de su hijo, fallecido hace casi tres años

Cabe recordar que Ana Obregón recordó recientemente cómo su hijo la animó a traer a la pequeña Ana al mundo. "La decisión de comenzar con el proceso de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica la participación de una donante de óvulo y de una gestante la tomé el mismo día en que mi niño se fue al cielo", explicó a 'Hola'. "La gente no sabe que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama testamento ológrafo y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus deseos... aunque el notario no puede estar presente en ese momento", detallaba. Asimismo, aclaraba que este documento "existe y es legal".

Durante la emisión del programa se ha hablado sobre el testamento de Aless. Entonces, Joaquín Prat apuntaba: "Tengo la impresión que Ana respeta tu silencio y eso es lo que transluce en las manifestaciones públicas que hace Ana respecto a esta niña". El italiano ha respondido: "Me permites interrumpir un segundo... Solo un matiz muy importante... Creo que se equivoca, lo que diga verbalmente no es un testamento ológrafo. Un testamento ológrafo es un testamento escrito, no hablado, simplemente eso quiero decir". Con esta breve contestación ha despejado dudas sobre el legado y las últimas voluntades de su hijo, que no solo quedaron plasmadas de manera verbal: también de manera escrita.

El italiano se ha mostrado moderado al hablar de la maternidad de Ana Obregón

Esta aclaración ha sido una de las escasas intervenciones que ha realizado Alessandro Lequio sobre la maternidad de Ana Obregón. Solo se ha pronunciado sobre esto en un par de ocasiones más. Cuando la colaboradora Paloma García-Pelayo le ha preguntado si ha felicitado a su ex por la llegada al mundo de la pequeña Ana, este le ha soltado: "Si entiendes mi silencio, no entiendo la pregunta".

Otro momento en el que Alessandro Lequio ha hecho otra anotación sobre las noticias relacionadas con la hija de Ana -y su nieta-, ha sido cuando ha compartido un titular que explica las graves consecuencias legales que podrían tener las declaraciones públicas de Obregón. "Leo una noticia de hace unos minutos: "El Ministerio de Pilar Llop presiona al Registro para que rechace la inscripción de la hija de Ana Obregón", destacaba. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Con este titular se hacía eco de una realidad que podría afectar considerablemente a la presentadora en las gestiones que debe hacer en España para registrar a la niña y obtener la documentación pertinente, entre ellos, su pasaporte o el libro de familia.