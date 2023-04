Alessandro Lequio habla de las páginas que escribió su hijo Aless antes de morir

Queda tan solo una semana para que 'El chico de las musarañas', el libro basado en la biografía de Álex Lequio, se estrene en España. Será el próximo 19 de abril cuando la obra salga a la venta, tal y como ha anunciado Ana Obregón. Este trabajo editorial recoge el testimonio del joven sobre sus dos años de tratamiento contra el cáncer que acabó con su vida el 13 de mayo de 2020. Este jueves, en el plató de 'El programa de Ana Rosa', Alessandro Lequio ha pronunciado sobre este asunto.

Aless "era un tipo muy leído, era un chico al que le encantaba leer y le encantaba escribir", recuerda Lequio

Joaquín Prat le ha preguntado a su compañero: "Alessanro, ¿del libro te podemos preguntar?". Este ha contestado de manera tranquila: "Yo conozco y tengo las páginas que escribió mi hijo. Son 20 páginas que escribió, están muy bien escritas, él escribía muy bien". El colaborador no ha tenido reparto en comentar aspectos de su contenido. "Son reflexiones muy simpáticas, a decir la verdad. Y poco más te puedo decir porque el resto no lo conozco".

Entonces, Ana Rosa Quintana le ha preguntado: "¿Es el germen de un libro o de un diario?". Alessandro Lequio replicaba, muy seguro: "Podría ser el germen de un libro, sí". El italiano no conoce qué parte del libro ha escrito Ana Obregón; es una información que desconoce: "No tengo conocimiento de esas páginas". Por último, ha recordado que su hijo Aless "era un tipo muy leído, era un chico al que le encantaba leer y le encantaba escribir. Era un chico muy culto para su edad". Cuando a Lequio le han preguntado si le alegra que la experiencia de Aless pueda ser compartida con el público, se ha limitado a decir: "A eso no te voy a contestar, es otra historia".

"Con el permiso de Ana tengo que decir que esto no era un libro. Era una especie de diario inconexo de lo que en ese momento estaba viviendo Aless. Tenía muy poquitas páginas, no las que dice Ana", ha apuntado Marisa Martín Blázquez. "Y ella, a partir de ahí, según me cuentan, empieza a hablar de que tiene un libro que ha empezado su hijo. Una editorial se pone en contacto con ella y con la ayuda de un editor ella escribe lo que ella cree que que hubiera podido poner Aless en ese libro. Ella dice que es un libro que quería escribir él".

Según la versión de Ana Obregón, la edición de este libro sería una de las últimas voluntades que tuvo Aless antes de fallecer, como consecuencia del linfoma de Hodgkin. Además del libro, la actriz y presentadora ha hecho realidad otros dos sueños que, -tal y como ella ha revelado-, el joven anhelaba: la creación de una fundación que ayude a recaudar fondos para la investigación contra el cáncer, y el nacimiento de la pequeña Ana, pues al parecer él expresó una semana antes de su fallecimiento que deseaba convertirse en padre.