Alessandro Lequio explota contra Ana Obregón: "Está ensuciando la memoria de mi hijo"

Ana Obregón y Alessandro Lequio están más distanciados que nunca. Así lo confirma la portada del último número de SEMANA y también el colaborador de ‘Vamos a ver’ en pleno directo. Y es que, aunque en todo momento ha intentado proteger la imagen de su ex al evitar hablar sobre asuntos relacionados con ella, el tertuliano no ha podido más y ha roto su silencio.

En un primer momento, Alessandro Lequio se ha defendido sobre las últimas acusaciones que se han vertido sobre su persona. Sobre todo, de aquellas que le sitúan como el culpable de que se haya filtrado información sobre Ana Obregón y sus aportaciones económicas a la Fundación Aless Lequio: “Los únicos que tienen acceso a las cuentas son el tesorero y Ana”, ha asegurado en el programa de las mañanas de Telecinco.

Además, su testimonio no ha quedado ahí y, del mismo modo que la protagonista de ‘Ana y los 7’ le ha señalado en diversos momentos, el conde ha hecho lo propio: “Lo que más me duele es que se esté ensuciando la memoria de mi hijo y la única responsable de esto es Ana Obregón (…) Esta no es una historia de la fundación, esta es una historia de Ana Obregón. Ella adquirió el compromiso, que no obligación, de donar sus exclusivas a la Fundación Aless Lequio. A mí lo que me molesta y duele es que se está ensuciando el legado de mi hijo, que es un legado inmaculado y con unas cuentas muy claras. Las cuentas de la fundación están clarísimas, pero las de Ana solo ella sabe cómo están”, ha explicado con total rotundidad.

Alessandro Lequio y Ana Obregón, enfrentados

Aún así, Alessandro ha optado por no echar más leña al fuego y aclarar que “no hay ningún enfrentamiento” entre ellos y que siempre la va “a defender porque es la madre” de su hijo. Pero lo cierto es que sus caminos cada vez están más separados y su enemistad tiene un claro punto de inicio: el nacimiento de Ana Sandra.

Aunque han sido muchas las ocasiones en las que Ana Obregón ha intentado que Lequio conozca a su nieta, este ha preferido no hacerlo. El conde se mantiene totalmente alejado de todo aquello que tiene que ver con la hija de Aless Lequio, aunque mantiene a su hijo muy presente en todos y cada uno de sus pensamientos y así lo demuestra tanto en televisión como en redes sociales.

Si algo está claro, es que la expareja no puede ocultar que está enfrentada. En el interior del nuevo número de SEMANA pueden leerse todos los detalles del punto en el que se encuentra la relación de Alessandro y Ana, que está en la cuerda floja dados los movimientos de esta última a lo largo de todos estos meses. Entre ellos, destaca la decisión de ser abuela a través del método de gestación subrogada.