Ana Obregón está viviendo un día de muchas emociones en la presentación del libro que escribió con su hijo, Álex Lequio. La expectación es máxima. De hecho, en dicho evento había muchísimos medios acreditados, lo que ha hecho que en el hotel Westin Palace de Madrid se reúnan más de 100 personas. La actriz protagoniza, de esta forma, su primer evento tras varios meses en Miami, donde dio la bienvenida a Ana Sandra el pasado mes de marzo.

Como no podía ser de otra manera, Ana Obregón ha posado en el photocall y se ha mostrado muy nerviosa. Han sido unas semanas increíbles junto a la pequeña, pero se ha tenido que separar de ella por unas horas y cumplir con este acto que tanta ilusión le hace. De esta rueda de prensa está muy pendiente Alessandro Lequio, que está presente en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. Lo primero que ha dicho ha demostrado cómo está viviendo el proceso por el que pasa la actriz: "Está guapa y radiante, está en su salsa, es lo que le gusta".

Pero la cosa no se ha quedado ahí. El colaborador de televisión ha sido de lo más rotundo sobre el libro que se ha publicado: "Es lo único que voy a decir sobre el libro. Cada uno lleva las cosas como quiere o como puede... Me parece tremendo que la gente diga que esto es fantástico. Que un chico de 27 años se muera no tiene nada de fantástico. ¡Es una historia de terror! ¡Es una historia de terror, del terror de los terrores!", ha declaro alterado.

Alessandro Lequio estalla durante la presentación del libro de Ana Obregón

Alessandro Lequio todavía no se ha leído el libro, y parece que no lo va a hacer. Además, ataca a Ana: "No he leído el libro porque nadie tiene que contarme. No tiene nada que ver el libro con las páginas que mi hijo dejó escritas. Ana cuenta su historia, es la historia de Ana, no tiene nada que ver con mi hijo".

Tras estas palabras, ha empezado la rueda de prensa de Ana Obregón, que ha empezado con el discurso de la actriz: "Yo he estado nueve meses encerrada en esta obra. Esta obra está escrita por una madre con el corazón mutilado, está escrita con tinta roja de sangre. Quería que se publicara el texto de mi hijo. Yo no sé escribir... Le mandaba los capítulos a Olga (de la editorial). Esta obra es un canto a la vida y a la muerte, es un canto a mi hijo. Esta obra inspira. Tuve que esperar dos años para leer el libro de mi hijo", ha declarado emocionada.

La publicación de este libro se cumple uno de los deseos de Álex Lequio: "Con esto cierro sus tres deseos. Uno era tener una hija, otro que se publicara su libro y otro que se creara una Fundación". Ana Obregón no ha podido evitar las preguntas sobre el debate que hubo en España sobre la gestación subrogada al conocerse que la actriz se había ido a Miami para dar a luz a una hija: "No me interesa lo que dice nadie. Cuando tienes que enterrar a tu único hijo, las críticas me hacen cosquillas", ha dicho rotunda.