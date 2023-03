Alessandro Lequio enseña la única foto que tiene con sus tres hijos juntos

Alessandro Lequio ha vivido uno de los golpes más duros de su vida al tener que despedir a su hijo, Álex Lequio, que falleció en mayo de 2020, víctima de un cáncer. Fueron momentos complicados y todavía sigue sin superarlos. El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' lleva el duelo en silencio, pero hace unas horas se atrevía a enseñar el bonito recuerdo que tiene en su teléfono móvil.

Aunque no es muy de compartir aspectos personales de su vida, Alessandro ha hecho una excepción y ha enseñado el gran tesoro que guarda: una foto de sus tres hijos juntos: "Los 3 Lequio. La única fotografía que tengo de los 3. #alessforever #lequiocity", ha escrito emocionado.

Esta es la única foto que tiene de sus tres hijos juntos

En la instantánea podemos ver cómo Álex Lequio se encarga de hacer el 'selfie' mientras que su hermano Clemente coge en brazos a su hermana pequeña, Ena, que aparece recién nacida. La publicación, inesperada para todos los seguidores del colaborador de 'El programa de Ana Rosa', ha conseguido más de 15.400 likes en apenas unas horas. También han sido muchas las personas que han reaccionado con algún que otro comentario, o el caso de Ana Obregón, que ha escrito un emoticono en forma de corazón.

Alessandro Lequio echa de menos a su hijo muchísimo y lo recuerda cada día. A principios del mes de febrero no pudo acompañar a la madre de su hijo en la presentación de la Fundación Aless Lequio. Llamó poderosamente la atención que el italiano no acompañara a su ex en un día tan especial. Ella justificó el 'plantón' alegando que este tenía Covid. Unos días después, él en primera persona por qué no estuvo en una fecha tan importante. "Pensé que era necesario y prodente quedarme en casa. Pensaba que era covid, pero era un simple trancazo. Estaba catatónico", empezó diciendo en el plató de su programa.

Justificó su ausencia en el primer acto de la Fundación Aless Lequio

A continuación enviaba un mensaje de agradecimiento a las personas que han hecho posible que La Fundación que lleva el nombre de su hijo: "Quiero darle las gracias a dos personas. A mi amigo íntimo Manolo Godia, que no solo fue el que organizó todo lo relativo a la Fundación, si no que nos presentó al maravilloso donante, Aurelio Palomo, que dejó en su testamento la única donación que e momento hemos recibido y que nos ha permitido poner en marcha la fundación". Ana Rosa Quintana apuntaba: "Y a Ana, que está realizando un excelente trabajo". Fue entonces cuando el colaborador se abría y recordaba emocionado a Aless: "No sé hablar de mi hijo, no lo sé hacer y no lo voy a hacer. Para eso está Ana, que lo hace de maravilla. Cada uno somos como somos".

"Mi bandera siempre ha sido el silencio y seguirá siendo el silencio", añadía el italiano, con la voz entrecortada. Ana Rosa le interrumpía para preguntarle: "¿Pero qué le pasa a Ana, porque esto no... ?", sin terminar de formular la cuestión. El italiano zanjaba el tema diciendo: "Ana es mucho más valiente que yo y ya está".