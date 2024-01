Alessandro Lequio no da credibilidad a Gabriela Guillén: su llamativa reflexión

Gabriela Guillén (36 años) enviaba tras su entrevista un polémico y nuevo mensaje a su ex, Bertín Osborne (69 años). También a su familia, quien ha cerrado filas para protegerse. Y es que la entrevista de la joven paraguaya ha supuesto un golpe para todos ellos, ya que ha abierto la caja de pandora. Además de contar cómo se enteró de su embarazo, ha revelado que ha iniciado los trámites necesarios para reclamar la filiación de paternidad. Unas declaraciones incendiarias que han provocado todo tipo de reacciones, ejemplo de ello, la actitud de Alessandro Lequio (63 años) en un plató de televisión. El italiano ha señalado directamente a Gabriela, pues para él son muchas las dudas que le despierta.

Alessandro Lequio siembra la duda sobre Gabriela Guillén

Alessandro Lequio considera que Gabriela buscaba quedarse embarazada. A pesar de la sorpresa que ella siempre ha defendido en su relato, el colaborador de 'Vamos a ver' no confía en ella. "Tener un hijo es decisión de dos. Tenía mis dudas si era un accidente o una decisión unilateral. Desde el viernes mis dudas se han reducido mucho. Desde el momento en el que Gabriela dice que tenía ganas de ser madre y que era ella la que tenía controlado el tema. Blanco, leche", ha comentado el tertuliano con contundencia. Él considera que Gabriela se encargó de que su embarazo tuviera lugar y llegara a buen puerto: "Él dijo clarísimamente que no quería ser padre, y ella sí. Ella dijo que tomaba sus precauciones y todo. Cuando vas con una persona que te dice que toma sus precauciones, pues ancha es Castilla...Pero no hay que confiar".

Por otro lado, ha reparado en la solidez de la historia de amor formada por Gabriela Guillén y Bertín Osborne, la cual a ojos de Alessandro carecía de sentimiento. Al menos, por parte del artista. "Tú puedes tener una relación seria con una persona a la que ves una vez a la semana y otra a la que ves tres veces a la semana que sea un mero entretenimiento. Aquí nadie dice la verdad porque no hay una verdad absoluta y cada uno juega con sus versiones y sus intereses", apunta.

Así se enteró Gabriela Guillén de que estaba embarazada

Gabriela Guillén se enteró de que estaba embarazada tras regresar de la Feria de Sevilla. Fue tras la insistencia de sus amigas cuando decidió hacerse una prueba que resultó positiva, un momento que recuerda a la perfección. Sintió un enorme calor que a su vez se convirtió en frío y entonces empezó a llorar: "Quería el apoyo de él, se lo quería contar lo antes posible para sentir su apoyo. Se quedó en silencio" y contestó: "¡No me jodas!". Una noticia bomba que llevó al final de su noviazgo.

Pocas han sido las veces que han hablado desde aquel momento en el que descubrieron que serían padres. La última vez el pasado 23 de diciembre, siendo una semana después cuando ella dio a luz. Poco después fue testigo de la nula intención que tenía Bertín Osborne de ser padre, algo sobre lo que él se confesó en la portada de una revista. "He decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre. Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo", explicó el cantante a Hola.

El pasado verano -julio de 2023- saltó la noticia del embarazo a los medios de comunicación. Cuando solo llevaban cuatro meses juntos se supo del estado de Gabriela. Mientras ella iba a convertirse en madre de su primer hijo, para Bertín era el séptimo. Un giro de 180 grados a su vida que salía a luz cuando la relación ya había terminado. Lejos de alegrarse públicamente, Bertín concedió sus primeras palabras a través de una periodista. "No es un niño buscado ni deseado", espetó, unas palabras que generaron un aluvión de críticas contra él.