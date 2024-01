Alessandro Lequio destapa su verdadera relación con Ana Obregón

La relación entre Alessandro Lequio y Ana Obregón no atraviesa su mejor momento. Tal y como desveló la revista SEMANA, la expareja permanece más distanciada que nunca. El nacimiento de Ana Sandra marcó un antes y un después en el vínculo entre los padres de Aless Lequio, sin embargo, el conde ha intentado calmar las aguas una vez más en su última aparición televisiva.

Alessandro Lequio ha tomado la palabra en ‘Vamos a ver’ para asegurar que “no hay ningún dardo” por su parte hacia Ana Obregón. Unas palabras con las que ha intentado quitar importancia a las declaraciones que días antes daba en el mismo plató de Telecinco: “El término malicioso y oscuro es algo que yo uso en plan de broma en el plató, es que el tema es agotador”, ha continuado.

Pese a haber dicho que todo lo relacionado con la polémica de los ingresos económicos de Ana Obregón a la Fundación Aless Lequio estaba “ensuciando la memoria de su hijo”, Alessandro ha dado un paso atrás: “No hay nada, la fundación no tiene ningún problema, Ana no tiene ningún problema y yo no tengo ningún problema”. “Ana y yo hemos tenido una relación extraordinaria articulada alrededor de nuestro hijo, siempre nos hemos llevado de maravilla y nunca hemos tenido ningún problema”, ha asegurado.

Por otro lado, Lequio ha admitido que la situación que ha vivido su ex y la suya propia no son comparables porque “cada uno ha tenido su vida y sus circunstancias”: “Yo llevo 25 años con una persona, estamos casados, tenemos una hija, estamos felices y ella también”, ha zanjado. Unas palabras que dejan entrever que sus caminos están completamente separados, aunque seguirán guardándose respeto mutuo por haber tenido un hijo en común.

Alessandro Lequio se sincera sobre Ana Obregón: "Le tengo cariño"

Una vez más, el conde Lequio ha expresado su deseo de querer zanjar todo aquel asunto relacionado con Ana Obregón: “Para concluir, es agotador que algunos intenten meternos en algún follón en el que nunca hemos estado y en el que nunca estaremos. Máximo respeto a la madre de mi hijo, le tengo cariño, le tengo aprecio y le tengo sobre todo un máximo respeto”.

De esta manera, el colaborador del programa de las mañanas de Telecinco ha dado carpetazo al tema que lleva copando titulares desde hace varias semanas. Y es que, aunque siempre ha intentado mantenerse al margen en los temas que conciernen a la que fuera su compañera de vida, algunas de sus últimas declaraciones le llevaron a estallar como nunca antes.

Cuando salió a relucir la información que apuntaba a que la presentadora no había aportado el dinero que había prometido a la Fundación Aless Lequio, ella misma se puso en contacto con Pepe del Real. La protagonista de ‘Ana y los 7’ admitió tener ciertas sospechas de que su ex había filtrado la información. Algo que no sentó bien al tertuliano, motivo por el que empezó una guerra que poco a poco va llegando a su fin.